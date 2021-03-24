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Від твітів до діла: Tesla можна буде придбати за біткойни

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Tesla можна буде придбати за допомогою криптовалюти - фото 1
Tesla можна буде придбати за допомогою криптовалюти

Ілон Маск опублікував твіт з оригінальним повідомленням. Відтепер Tesla можна придбати за допомогою біткойнів. Уперше таку можливість анонсували у лютому 2021 року. І нарешті, глава компанії стримав свою обіцянку.

За словами бізнесмена, для прийому платежів Tesla використовуватиме винятково програмне забезпечення, розроблене всередині компанії, а також софт з відкритим вихідним кодом, який безпосередньо буде зв'язуватися з блокчейн-мережею. На думку аналітиків, компанія не конвертуватиме криптовалюту в долари для подальшого отримання прибутку.

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Від твітів до діла: Tesla можна буде придбати за біткойни - фото 452915

Місяць тому Tesla інвестувала $ 1,5 мільярда у найстарішу з популярних криптовалют, яка з того моменту подорожчала ще на 40%. Прийом платежів у біткойнах імовірно дозволить компанії істотно розширити коло покупців. Зараз придбати автомобіль бренду за цифрові "монети" можуть винятково мешканці США. Надалі Tesla планує надати таку можливість і резидентам інших країн.

Раніше Ілон Маск заявляв, що повний автопілот у Tesla з'явиться значно раніше. Під час спілкування з користувачами у твітері він відповів на питання, коли в електрокарах Tesla усе ж з'явиться функція повністю автономного водіння. Раніше мова була про реалізацію до кінця поточного року, але нові терміни значно обнадійливіші. За словами мільярдера, повноцінний автопілот Tesla точно буде запущений протягом другого кварталу цього року.

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