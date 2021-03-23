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Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість

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Kia K8 отримав 4 двигуни на вибір - фото 1
Kia K8 отримав 4 двигуни на вибір

Компанія Kia представила наступника моделі K7 (Cadenza) – ним став великий седан з індексом K8. Новинка отримала незвичайний дизайн, повний привід, чотири мотори на вибір. Крім того, автомобіль став першою моделлю марки з новим логотипом.

Базовим агрегатом для Kia K8 стане оновлена ​​версія 1,6-літрової "турбочетвірки" T-GDI з безпосереднім уприскуванням палива. Потужніший варіант – 2,5-літровий мотор, що розвиває 198 кінських сил і 258 Нм крутного моменту. Топовий 3,5-літровий агрегат Smartstream буде доступний у двох версіях: на бензині та на газі. Бензиновий мотор розвиває 300 сил і 359 Нм моменту, а двигун на зрідженому пропані – 240 сил і 314 Нм, пише Motor.

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Усі мотори (крім початкового) працюють у парі з 8-діапазонною автоматичною коробкою передач. Kia K8 з найпотужнішим мотором буде доступний з системою повного приводу з муфтою на задній осі, а іншим передбачається передній привід. Як і К7, новинка отримала незалежну підвіску зі стійками McPherson спереду і багатоважільну ззаду.

Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість - фото 452746
Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість - фото 452747

K8 оснастили "розумним" водійським сидінням Ergo Motion Seat з особливим режимом "комфортного потягування". У ньому керовані повітряні порожнини в області спини та стегон створюють ефект потягування сидячи. Функція "смарт-підтримки", що активується в режимі "Спорт" і на високих швидкостях, забезпечує максимальне прилягання крісла до тіла водія. Ще один режим під назвою "асистент посадки" покликаний зробити сидіння комфортнішим під час тривалих поїздок.

Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість - фото 452743
Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість - фото 452742

Крісло переднього пасажира з електроприводом регулюється у восьми напрямках. Усі сидіння оснащені вентиляцією та підігрівом, поліпшена шумоізоляція. У списку оснащення також числяться 3-зонний клімат-контроль, окремий блок мультимедійної системи та USB-роз'єм для пасажирів другого ряду.

Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість - фото 452745

На вигнутій передній панелі об'єднані 12-дюймовий екран приладової панелі й дисплей мультимедійної системи такого ж розміру. За звук відповідає аудіосистема Meridian з 14 динаміками й об'ємним звучанням. Також є проєкційний дисплей діагоналлю 12 дюймів, що показує на лобовому склі сигнали асистентів, дані навігатора та швидкість автомобіля.

Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість - фото 452744

Kia K8 отримав новітню версію системи допомоги водієві Drive Wise. До неї увійшли система запобігання фронтальних зіткнень, інтелектуальний круїз-контроль, який одержує інформацію навігатора в реальному часі й асистент руху по магістралях. Також є камери кругового огляду, паркувальний асистент, що дозволяє дистанційно паркувати автомобіль, і дев'ять подушок безпеки.

Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість - фото 452741

Kia K8 вийде на ринок Південної Кореї у квітні, а пізніше з'явиться і в інших країнах: наприклад, в США, де він замінить Cadenza. Чи добереться седан до українського ринку, поки невідомо.

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