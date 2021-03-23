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Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість
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Компанія Kia представила наступника моделі K7 (Cadenza) – ним став великий седан з індексом K8. Новинка отримала незвичайний дизайн, повний привід, чотири мотори на вибір. Крім того, автомобіль став першою моделлю марки з новим логотипом.
Базовим агрегатом для Kia K8 стане оновлена версія 1,6-літрової "турбочетвірки" T-GDI з безпосереднім уприскуванням палива. Потужніший варіант – 2,5-літровий мотор, що розвиває 198 кінських сил і 258 Нм крутного моменту. Топовий 3,5-літровий агрегат Smartstream буде доступний у двох версіях: на бензині та на газі. Бензиновий мотор розвиває 300 сил і 359 Нм моменту, а двигун на зрідженому пропані – 240 сил і 314 Нм, пише Motor.
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Усі мотори (крім початкового) працюють у парі з 8-діапазонною автоматичною коробкою передач. Kia K8 з найпотужнішим мотором буде доступний з системою повного приводу з муфтою на задній осі, а іншим передбачається передній привід. Як і К7, новинка отримала незалежну підвіску зі стійками McPherson спереду і багатоважільну ззаду.
K8 оснастили "розумним" водійським сидінням Ergo Motion Seat з особливим режимом "комфортного потягування". У ньому керовані повітряні порожнини в області спини та стегон створюють ефект потягування сидячи. Функція "смарт-підтримки", що активується в режимі "Спорт" і на високих швидкостях, забезпечує максимальне прилягання крісла до тіла водія. Ще один режим під назвою "асистент посадки" покликаний зробити сидіння комфортнішим під час тривалих поїздок.
Крісло переднього пасажира з електроприводом регулюється у восьми напрямках. Усі сидіння оснащені вентиляцією та підігрівом, поліпшена шумоізоляція. У списку оснащення також числяться 3-зонний клімат-контроль, окремий блок мультимедійної системи та USB-роз'єм для пасажирів другого ряду.
На вигнутій передній панелі об'єднані 12-дюймовий екран приладової панелі й дисплей мультимедійної системи такого ж розміру. За звук відповідає аудіосистема Meridian з 14 динаміками й об'ємним звучанням. Також є проєкційний дисплей діагоналлю 12 дюймів, що показує на лобовому склі сигнали асистентів, дані навігатора та швидкість автомобіля.
Kia K8 отримав новітню версію системи допомоги водієві Drive Wise. До неї увійшли система запобігання фронтальних зіткнень, інтелектуальний круїз-контроль, який одержує інформацію навігатора в реальному часі й асистент руху по магістралях. Також є камери кругового огляду, паркувальний асистент, що дозволяє дистанційно паркувати автомобіль, і дев'ять подушок безпеки.
Kia K8 вийде на ринок Південної Кореї у квітні, а пізніше з'явиться і в інших країнах: наприклад, в США, де він замінить Cadenza. Чи добереться седан до українського ринку, поки невідомо.
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