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Ілон Маск переконаний, що повний автопілот у Tesla з'явиться значно раніше

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Повноцінний автопілот у Tesla з'явиться значно швидше - фото 1
Повноцінний автопілот у Tesla з'явиться значно швидше

Під час спілкування з користувачами у твітері Ілон Маск відповів на питання, коли в електрокарах Tesla усе ж з'явиться функція повністю автономного водіння. Раніше мова була про реалізацію до кінця поточного року, але нові терміни значно більш обнадійливі.

За словами мільярдера, повноцінний автопілот Tesla точно буде запущений протягом другого кварталу цього року.

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А це означає, що власники електрокарів повинні отримати довгоочікувану функцію не пізніше, ніж у червні. Разом з тим система продовжує проходити випробування. Наразі тестовий пакет доступний обмеженому числу водіїв і коштує $ 10 тисяч. За цю суму користувач отримує тільки частину технології. Так, машина може автоматично гальмувати, паркуватися, визначати, яке світло горить на світлофорі, і перебудовуватися на вільну смугу руху. Все інше, як і раніше, поки що покладається на людину.

Ілон Маск переконаний, що повний автопілот у Tesla з'явиться значно раніше - фото 450537

Розмовляючи зі своїми підписниками, Ілон Маск вирішив відповісти на питання одного з них. За його словами, останнім часом інженери компанії витратили багато часу на поліпшення технології автопілотування. Саме з цим пов'язана затримка.

Ілон Маск переконаний, що повний автопілот у Tesla з'явиться значно раніше - фото 450538

Глава Tesla також зазначив, що автопілот буде доступний і за передплатою, але одноразова покупка все ж буде вигіднішим рішенням у довгостроковій перспективі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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