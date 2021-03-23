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ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати

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Hyundai Kona EV 2021 - фото 1
Hyundai Kona EV 2021 / thedriven

Експерти склали рейтинг найбільш економічних автомобілів класу SUV, які можуть сподобатися водіям своєю практичністю і надійністю.

Lexus UX 200 2021

Ця модель працює на 2-літровому агрегаті з потужністю 169 кінських сил. Автомобіль також оснащений безступінчатою коробкою передач і він вимагає паливо преміумклас. Але творці допускають використання неетильованого бензину, який не сильно вдарить по гаманцю, пише cars.

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Ford Escape 2021

Гібридна модель, яка доступна з функціями AWD або FWD на вибір. Додавання повного приводу значно зменшить витрату палива.

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2021 Toyota RAV4 Prime

Позашляховик, який може похвалитися 42-мильним запасом ходу тільки на електричній тязі і потужність агрегату в 300 кінських сил. Щоб проїхати 160 кілометрів знадобиться 36 кіловат-годин.

ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати - фото 452597

Hyundai Kona EV 2021 року

Автомобіль отримав комбінований рейтинг 193 км на галон і вимагає 28 кВт/год, щоб проїхати близько 160 кілометрів. Якщо у вас є домашня зарядка, то ця модель ідеально підійде для щоденних поїздок.

ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати - фото 452599

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