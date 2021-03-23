На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
-
- 94
Експерти склали рейтинг найбільш економічних автомобілів класу SUV, які можуть сподобатися водіям своєю практичністю і надійністю.
Lexus UX 200 2021
Ця модель працює на 2-літровому агрегаті з потужністю 169 кінських сил. Автомобіль також оснащений безступінчатою коробкою передач і він вимагає паливо преміумклас. Але творці допускають використання неетильованого бензину, який не сильно вдарить по гаманцю, пише cars.
І ще: Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
Ford Escape 2021
Гібридна модель, яка доступна з функціями AWD або FWD на вибір. Додавання повного приводу значно зменшить витрату палива.
2021 Toyota RAV4 Prime
Позашляховик, який може похвалитися 42-мильним запасом ходу тільки на електричній тязі і потужність агрегату в 300 кінських сил. Щоб проїхати 160 кілометрів знадобиться 36 кіловат-годин.
Hyundai Kona EV 2021 року
Автомобіль отримав комбінований рейтинг 193 км на галон і вимагає 28 кВт/год, щоб проїхати близько 160 кілометрів. Якщо у вас є домашня зарядка, то ця модель ідеально підійде для щоденних поїздок.
Це цікаво: Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
08:48Картинки з Днем ангела Галини: листівки і відкритки з іменинами
-
08:24Привітання з Днем ангела Галини: найкращі поздоровлення на іменини 2021
-
07:59Тюнери показали McLaren 720S з надрукованим на 3D-принтері обвісом
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:13У мережі показали фото, зроблені на realme 8 Pro з найкращою камерою в історії бренду
- 22 березня
-
21:58Як голод впливає на те, як ви витрачаєте гроші: цікаве дослідження
-
21:4623 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:264 найшкідливіші звички людини: це не куріння і алкоголь
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
20:55Холостяк Михайло Заливако пояснив, чому відправив додому рекордну кількість учасниць шоу
-
20:42Aston Martin представив найпотужніший Vantage у дусі Формули-1
-
20:20Названий найкращий час для постів в Instagram
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:09Чоловік замовив собі iPhone: те, що йому привезли додому, відверто здивувало
-
19:50Орегонська стежка: дивись епічний трейлер продовження серіалу Чудотворці
-
19:43Життя без стресу може бути шкідливим для мозку: цікаве дослідження
-
19:23Василиса Фролова показала, як змінилося її тіло після пологів
-
19:13Представлено POCO F3: смартфон на Snapdragon 870 за смішні гроші
-
18:58Друга світова війна внесла свої корективи: американець закінчив школу через 77 років
-
18:50Від пацанки до панянки 5 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:24Ефірні олії, здатні заспокоїти нерви і покращити настрій
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
17:58Слухайте, як звучить відновлений двигун V16 формульного боліда 50-х років
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні