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Від тенісу і до гімнастики: як різна фізична активність змінює тривалість життя

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На скільки продовжують життя різні види активності - фото 1
На скільки продовжують життя різні види активності

Ні для кого не таємниця, що регулярні фізичні навантаження дозволяють зміцнити здоров'я. Тому експерти визначили, скільки років життя додають різні види спорту

Дослідники з Данії під керівництвом доктора Пітера Шнора організували масштабне дослідження, щоб дізнатись, як регулярна фізична активність впливає на тривалість життя, передає medikforum. Для цього фахівці проаналізували спостереження за здоров'ям 8 577 осіб, що тривало 25 років.

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Це дозволило простежити зв'язок між різними видами спорту та кількістю років, які вони "додають". Варто додати, що найефективнішими у цьому напрямку були ті фізичні активності, де потрібно було взаємодіяти з людьми.

Тому ученим вдалось скласти рейтинг видів спорту за кількість років, на які вони продовжують життя:

  • теніс – 9,7 року
  • бадмінтон – 6,2 року
  • футбол – 4,7 року
  • поїздки на велосипеді – 3,7 року
  • плавання – 3,4 року
  • біг – 3,2 року
  • гімнастика – 3,1 року

Учені наголошують, що регулярні фізичні навантаження є "універсальними ліками" від багатьох недуг, а також однозначно повинні бути у житті кожного. Спорт дозволяє підтримувати не лише форму, а й моральний стан на хорошому рівні.Тому для нього варто виділяти щонайменше 150 хвилин на тиждень.

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