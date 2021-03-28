Від тенісу і до гімнастики: як різна фізична активність змінює тривалість життя

На скільки продовжують життя різні види активності

Ні для кого не таємниця, що регулярні фізичні навантаження дозволяють зміцнити здоров'я. Тому експерти визначили, скільки років життя додають різні види спорту

Дослідники з Данії під керівництвом доктора Пітера Шнора організували масштабне дослідження, щоб дізнатись, як регулярна фізична активність впливає на тривалість життя, передає medikforum. Для цього фахівці проаналізували спостереження за здоров'ям 8 577 осіб, що тривало 25 років.

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Це дозволило простежити зв'язок між різними видами спорту та кількістю років, які вони "додають". Варто додати, що найефективнішими у цьому напрямку були ті фізичні активності, де потрібно було взаємодіяти з людьми.

Тому ученим вдалось скласти рейтинг видів спорту за кількість років, на які вони продовжують життя:

теніс – 9,7 року

бадмінтон – 6,2 року

футбол – 4,7 року

поїздки на велосипеді – 3,7 року

плавання – 3,4 року

біг – 3,2 року

гімнастика – 3,1 року

Учені наголошують, що регулярні фізичні навантаження є "універсальними ліками" від багатьох недуг, а також однозначно повинні бути у житті кожного. Спорт дозволяє підтримувати не лише форму, а й моральний стан на хорошому рівні.Тому для нього варто виділяти щонайменше 150 хвилин на тиждень.

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