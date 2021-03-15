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Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
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Як не припуститися фатальної помилки і не набрати скинуті кілограми знову? Експерти вважають, що схуднути назавжди можна, якщо дотримуватися кількох порад.
Гуляйте, коли можете
Щоб зробити це, варто переосмислити свої поїздки на роботу, пише healthline. Спробуйте добиратися пішки, на велосипеді, або ж просто паркуйте машину подалі від входу у офіс. Чим більше кроків на день ви зробите, тим краще. Згідно з дослідженням, близько 52% людей стабілізують свою вагу саме завдяки щоденним прогулянкам.
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Їжте тільки тоді, коли голодні
Постійні перекуси, коли вам не потрібне "паливо" – основна причина набору ваги. Перш ніж покласти щось до рота, запитайте себе, чому ви їсте. Ви дійсно голодні або просто нервуєте, турбуєтеся або сумуєте? Тож, якщо ви недостатньо голодні, щоб з'їсти фрукт або овоч, не їжте нічого.
Солодке життя
Не відмовляйтеся від солодкого! Зараз вибір корисних десертів настільки різноманітний, що навіть найбільші ласуни губляться в їх різноманітті. Спробуйте дієтичні цукерки без рафінованого цукру. Їх можна впевнено включати в раціон як перекус.
Не поспішайте худнути
Відомий феномен – якщо небагата людина раптом виграла у лотерею велику суму грошей, можна з великою часткою ймовірності припустити, що скоро вона повернеться у свою фінансову яму. Пояснюється це просто – вона не звикла до таких фінансів, не готова до них. Тому підсвідомо прагне позбутися грошей і повернутися у свій звичний стан. Це ж правил опрацює і з набором/скиданням ваги.
Усвідомте, що ожиріння – це назавжди
Ожиріння – це хвороба. Але хороша новина в тому, що у ваших силах зробити ожиріння в буквальному сенсі слова невидимим. Якщо приймати щодня одну "таблетку", то хвороба не буде ніяк докучати. У нашому випадку таблетка завжди доступна і безкоштовна. Складається з двох половинок: "менше їсти" і "більше рухатися".
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