Від пацанки до панянки 4 сезон 9 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Дев'ятий тиждень на реаліті "Від пацанки до панянки 4" приніс нові несподіванки для дівчат. Зокрема, у 9 випуску учасниці спробували себе в новому амплуа. Дивіться онлайн, що ж у них вийшло!

У новому випуску реаліті-шоу Від пацанки до панянки 4 сезон дівчата стали учасницями жіночої конференції "Бути жінкою". Але це ще пів біди! Прессекретарка Ольга шокувала пацанок: вони мали підготувати доповіді на теми, які хвилюють чи не кожну сучасну жінку: декриміналізація насильства в родині; легалізація проституції; бодіпозитив; прокрастинація; фемінізм в акціях суфражисток.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 9 випуск від 13-04-2020

Учасниці не одразу зрозуміли, що від них хоче дивна пані. Ба більше, вони були переконані: вона просто гнала із них біса! Проте їм швидко довелося взяти себе та сісти за доповіді, алде послухати новоспечених спікерок прийшли зіркові гості – Тарас Тополя, DJ NANA та Kishe.

Дирекція Школи леді не просто так почала новий навчальний тиждень із, здавалося б, надскладного завдання. Викладачі шокували дівчат: сім днів вони вивчатимуть тему лідерства. А ті, хто в 9 випуску отримали найвищі бали за свій виступ, продовжили боротьбу за пост президентки Школи леді. Здається, між учасницями знову спалахнула війна…

Спершу дві команди пацанок повинні були створити петицію на підтримку соціально важливої теми – булінгу. Аби привернути увагу соціуму до цієї проблеми, дівчатам довелося розіграти сценку. Лідерами команд стали Юля Чигринець і Віка Альохіна, які й боролись за президентське крісло. Проте Віка уступила своє місце, почувши проникливу промову своєї суперниці. Новою кандидаткою на пост президентки стала Женя Мазур.

У фінальному змаганні Женя Мазур та її команда, а також Віка Альохіна стали стажерами продуктового магазину. Батюшка обійняла посаду адміністратора та керувала навіть Боксьоршою. А от Юлі Чигринець довелося спробувати себе в ролі адміністратора салону краси.

Викладачі Школи леді підіслали до пацанок своїх таємних агентів-клієнтів, які випробували на міцність і стресостійкість дівчат. Робочий день #загублених видався вкрай непростим.

На цьому сюрпризи не закінчилися. Неочікувано до банди пацанок приєдналася ще одна учасниця, яка була в попередньому сезоні реаліті-шоу. Це Настя "Мівіна" Іваненко! Дівчина надіслала викладачам відеозвернення, у якому благала дати їй шанс та допомогти вирватися з тенет минулого. Неочікувану появу нової конкурентки дівчата сприйняли з обуренням.

У випуску 13 квітня проєкт покинула Катя "Канарєйка" Устинова. За дев'ять тижнів у Школі леді 18-річна киянка полюбилася всім – у неї склалися добрі стосунки як з однокласницями, так і з викладачами. Тому прощатися з дівчиною виявилося завданням не з легких. Пацанки були не в змозі стримати свої емоції та розплакалися, а разом з ними це зробили й викладачі.

Пташка летить додому, – з сумом підсумувала Катя. – Бачила, що вони не хотіли мене відпускати. Але їм довелося. Бо я провалила чимало завдань. Буду дуже сумувати. Школа леді – це було моє все, це було моє життя!

Чотири роки тому Канарейка дізналася, що її вдочерили. Відтоді стосунки з прийомними батьками не складаються. Через це дівчина почала вживати алкоголь у необмежених дозах. На реаліті пацанка прийшла, аби нарешті покінчити з залежністю і розпочати своє життя заново. Сподіваємось, у неї все вдасться й поза межами проєкту!

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