Холостяк 10 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Романтичне реаліті Холостяк 2020 продовжує дивувати несподіваними поворотами. У 6 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк розлютить дівчат не на жарт! Дивіться онлайн захопливе шоу СТБ.

У новому випуску реаліті Холостяк 10 Макс Михайлюк максимум зблизиться із дівчатами. 34-річний пілот вирушить аж на три побачення: на групове з Дашею та Анею та на індивідуальні з Олею і Даною.

Холостяк 6 випуск 10 сезон – дивитися онлайн від 10.04.2020

І хоч 8 красунь, що залишились у проєкті, докладуть максимум зусиль, аби підкорити Макса, та він виконає бажання лише однієї з них...

Риболовля на трьох: Аня та Даша боротимуться за увагу холостяка

На групове побачення Макс Михайлюк запросить Дашу та Аню. З кожною з них він вже був на індивідуальних побаченнях, і тепер холостяку цікаво подивитися, як поводитимуться дівчата в присутності суперниці. Побачення Макс вирішить провести на риболовлі, і Ані дуже сподобається ця ідея – це було її улюблене спільне заняття з батьком. А ось Даша буде не в такому захваті, тому що все своє дитинство провела в спортивному інтернаті та була далеко від родини.

З Анею Макс обговорить її колишнього хлопця, який жорстоко бив дівчину, та як він вплинув на її здатність довіряти чоловікам. А в Даші Макс захоче дізнатися, навіщо вона його поцілувала минулої церемонії троянд, адже це стало для нього повною несподіванкою.

Екстремальне побачення з Олею

Оля – єдина учасниця проєкту Холостяк 10 сезон, з якою у Макса склалися більш дружні стосунки, ніж романтичні. Тому на їхньому першому індивідуальному побаченні Макс захоче розставити всі крапки над і: чи зможуть вони вийти з френдзони? Макс влаштує Олі екстремальну пригоду на канатній дорозі, щоб побачити її більш вразливою і продемонструвати свою мужність.

Побачення з Даною

У попередньому випуску Дана дала зрозуміти холостякові, що з екстримом вона на "ви". Але в аквапарку учасниця навіть не підозрювала, що незабаром на неї чекає заняття значно крутіше. На другому індивідуальному побаченні шостого тижня Макс запропонує Дані стрибнути з парашутом.

Дана довіриться холостякові і погодиться на його пропозицію. Ба більше, разом зі страхом висоти вона попрощається і з сором'язливістю. Дівчина висловить Максу потаємні бажання і більше не буде стримувати своїх почуттів… На адреналіні після стрибка відбудеться перший поцілунок пари.

Шокуюча церемонія троянд

Аліна – єдина дівчина на проєкті, яка ще не була на індивідуальному побаченні, тому в неї є серйозний привід хвилюватися за своє місце в шоу. А от Даша та Аня залишилися без троянд після групового побачення, тож найцікавіше відбудеться саме на церемонії троянд.

Учасниці продовжать занурюватися в культуру Таїланду і цього разу висловлять свої почуття та емоції за допомогою хореографії. А результати своєї роботи вони продемонструють Максу вже на Церемонії троянд, яка стане однією з найскандальніших за всю історію проєкту! З'ясувалось, що Макс захоче усамітнитися в басейні з однією з учасниць, і свідками їхнього поцілунку стануть решта дівчат. Вони не зможуть пробачити холостяку таку поведінку...

Хто ж покине проєкт після скандального вчинку холостяка, можливо, навіть з власної волі – дізнаємось після 22:00. Стежте за оновленням інформації!

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