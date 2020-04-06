Від пацанки до панянки 4 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Восьмий тиждень на реаліті "Від пацанки до панянки 4" приніс ученицям Школі леді нові сюрпризи. У 8 випуску дівчата склали тест на інтелект. Дивіться онлайн, що ж у них вийшло!

Початок 8 тижня у реаліті-шоу Від пацанки до панянки 2020 став для учасниць несподіванкою. Сонне царство #загублених потривожив дворецький Школи леді Олексій. Однак замість того, щоб запропонувати дівчатам запашну каву з теплим круасаном, він провів для них мозковий штурм іноземними мовами. Італійська, французька, англійська… Парлє франсе, ду ю спік інгліш… Сонні учасниці ледве зрозуміли, що від них хочуть.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 8 випуск від 06-04-2020

Тоді дворецький влаштував тест-драйв інтелекту пацанок. Кожній із дівчат довелося за 30 секунд знайти на карті ту країну, яку Олексій їм загадав. Думаєте, легко? Повірте, для #загублених це випробування стало найважчим за весь сезон.

Австрія розташована недалеко від Австралії, а Фінляндія – вигадана країна для Астерікса й Обелікса. Здається, учасницям проєкту "Від пацанки до панянки" не зашкодило би повторити шкільний курс із географії…. Але викладачі придумали дещо краще! На тиждень пацанки стали міжнародною делегацією Школи леді. Нарешті дівчата викинули із рук пляшку пива та взяли книгу.

У 8 випуску #загублені нашвидкуруч склали валізи та поринули у світ емоційної Іспанії. Краще відчути країну їм допоміг традиційний танець фламенко, суть якого – передавати почуття рухами тіла. Однак пацанки не те що не сприйняли іспанську культуру, вони навіть не змогли вимовити назву танцю. Чечітка, самба, флореско, фламінго, циганочка… Але найстрашніше було попереду! За одне заняття з хореографом дівчата повинні були стати ідеальними танцівницями фламенко та виступити на сцені іспанського клубу. Зрештою, Віка Альохіна не витримала та зірвала заняття з пристрасного фламенко.

Наступна зупинка дівчат – батьківщина Тутанхамона, пірамід і священних котів. У загадковому Стародавньому Єгипті дві запеклі конкурентки – Юлія Чигринець і Віка Альохіна – перевтілилися на чарівних Клеопатр. А решта пацанок стали їхніми служницями, яким довелося готувати цариць до побачення із Цезарем. Одяг, зачіска, макіяж… Утім, Боксьорша та Бандітка довго не змогли втриматися в образі цариць! Як тільки на стіл подали вино, загребущі руки Юлі потяглися за ним. А далі в хід пішли шампанське, п’яні розмови, кулаки та розбиті бокали.

Не встигли дівчата отямитись після вибухового й алкогольного Єгипту, як вони швиденько прилетіли в Сполучені Штати Америки. Однак очікуваного спиртного, заборонених речовин і тусовок до ранку #загублені там не побачили. Натомість дівчата познайомилися з найбільш жорстким видом спорту – американським футболом. Це прекрасний спосіб позбутися агресії та виплеснути зайві емоції. Але невинна гра ледь не перетворилась на бої без правил...

Хто покинув проєкт, стане відомо після 21:00, ми одразу оновимо інформацію.

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