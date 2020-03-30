На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Від пацанки до панянки 7 випуск 4 сезон: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
- 58
Для учасниць реаліті "Від пацанки до панянки 4" це був найбільш непередбачуваний навчальний тиждень у Школі леді. У 7 випуску дівчата пройшли нові випробування, які були до снаги не всім. Дивіться шоу онлайн!
Початок сьомого тижня у реаліті-шоу Від пацанки до панянки 2020 став для #загублених сюрпризом. Дівчат розбудили серед ночі та попросили швидко зібратися. Владислава Роговенко була на 100 % впевнена: вони точно потраплять на дискотеку й пустяться берега! Проте, дівчата повинні змінити свою поведінку, щоб перетворитись на справжніх леді.
Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 7 випуск від 30-03-2020
І поки #загублені мріяли про дискотеки та гуляння до ранку, Канарєйка єдина, хто подумала про магію, цвинтар та потойбічний світ… Катя Устинова не прогадала. Дорогою до місця призначення їм явилася невідома людина в довгому плащі. Та незнайомкою виявилась уже добре знайома всім Женя МАЗУР! Та не всі раділи поверненню експацанки: ні з того, ні із сього Віка Альохіна почала провокувати бійку та агресивно матюкатися! Дівчата не могли просто так пробачити Боксьорші її поведінку та викликали на розмову.
Найстрашніше ж очікувало дівчат попереду. Ще одна постать зупинила #загублених і забрала із собою в темний ліс. Це – чорна відьма Ольга Волошина. Посланниця нечистого привела пацанок до шаманського кола, вимазала їх кров'ю та змусила подолати найпотаємніші страхи. Дівчата мали опустити руку в темний ящик і віднайти там символ свого остраху, щоб побороти його.
Віка та Женя отримали нагоду помиритись, адже їм довелося стати ведучими програми про лайфхаки. На передачу дівчат завітав сам Віталій Козловський!
Новий день у 7 випуску для учасниць почався в добре знайомому місці – на набережній Дніпра біля пам’ятника засновникам Києва. Саме там пацанки вперше зібралася у велику банду… Але чи не означало це, що в такому знаковому місці все й закінчиться? Поки дівчата захопливо розповідали Каті Большаковій про свої пригоди в перший день навчання, до них під'їхали тоновані автомобілі. З них, ніби блискавки, повибігали люди в балаклавах, заламали пацанкам руки та надягнули мішки на голову!
Для того, щоб допомогти #загубленим зрозуміти причини своїх страхів, викладачі вибрали найстрашніше місце в житті кожної людини – цвинтар і крематорій. Психолог реаліті Наталія Борисова неприємно здивувала дівчат темою їхньої чергової розмови – смерть. Єдиній, кому по-справжньому сподобалося випробування, так це Маші Пересьолкіній. Але чи не зашвидко зраділа Стріпуха? На пседвопоминках із купою вінків і скриньками для праху пацанкам довелося оголити душу перед психологом. Хтось боїться смерті, а комусь остогидло жити та прагне піти на той світ…
Після такого насиченого тижня проєкт покинула Марія "Стріпуха" Пересьолкіна.
Дивіться також: Як пройшли вокальні нокаути Голосу країни
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
21:23На відео показали ситуацію в Китаї після епідемії
-
21:14Класичну Alfa Romeo Giulia перетворять на карбоновий суперкар
-
21:0031 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Віра Брежнєва здивувала мережу пікантними фото
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
20:40Доктор Віра 17, 18 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
20:33Експерти показали, як працює лазерний сканер у новому iPad Pro
-
20:25Три способи покращити ваші стосунки
-
20:12Водій на 3 дні самоізолювався в автомобілі через коронавірус
-
19:58Раян Рейнольдс зніметься в екранізації гри Dragon's Lair
-
19:50Ніщо не трапляється двічі 2 сезон 1, 2 серія: дивитись онлайн серіал
-
19:42Учені придумали, як заряджати смартфони за допомогою Wi-Fi
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:22Апельсини виявилися корисними у боротьбі із зайвою вагою
-
19:13Бій Усик-Чісора перенесли через коронавірус
-
19:07Від пацанки до панянки 7 випуск 4 сезон: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:50Ці знаки Зодіаку не вчаться на своїх помилках
-
18:41Мило проти антисептика: вчені пояснили, що ефективніше
-
18:21Експерти виявили серйозну уразливість в популярному месенджері
-
18:14Чи існує кохання з першого погляду: пояснення науковців
-
18:00Гороскоп на 31 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Чому варто пити воду до прийому їжі
-
17:42Дизайнери придумали, як відчиняти двері, не торкаючись клямки
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам
-
09:15Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:17Погода в Україні 30 березня: суттєве похолодання і мокрий сніг
- 29 березня
-
20:45Дівчина тижня: розкута модель Джесс Бріанн, яка обожнює зніматися без бюстгальтера (18+)
-
18:50Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
-
17:20Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону
-
15:44ТОП-7 аніме серіалів про життя після апокаліпсису
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 30 березня – 5 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Погода в Україні 29 березня: точний прогноз на сьогодні
-
04:30Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 28 березня
-
21:51Моя ж ти булочка: alyona alyona показала дитячі фото, і вона геть не змінилась
-
19:19Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією
-
16:33Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
-
14:19Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
-
12:00Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок
-
08:33ТОП-3 ефірні олії з потужними антибактеріальними властивостями
- 27 березня
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу
-
19:20Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину
-
16:14Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день
-
14:30ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину