Від пацанки до панянки 7 випуск 4 сезон: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Для учасниць реаліті "Від пацанки до панянки 4" це був найбільш непередбачуваний навчальний тиждень у Школі леді. У 7 випуску дівчата пройшли нові випробування, які були до снаги не всім. Дивіться шоу онлайн!

Початок сьомого тижня у реаліті-шоу Від пацанки до панянки 2020 став для #загублених сюрпризом. Дівчат розбудили серед ночі та попросили швидко зібратися. Владислава Роговенко була на 100 % впевнена: вони точно потраплять на дискотеку й пустяться берега! Проте, дівчата повинні змінити свою поведінку, щоб перетворитись на справжніх леді.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 7 випуск від 30-03-2020

І поки #загублені мріяли про дискотеки та гуляння до ранку, Канарєйка єдина, хто подумала про магію, цвинтар та потойбічний світ… Катя Устинова не прогадала. Дорогою до місця призначення їм явилася невідома людина в довгому плащі. Та незнайомкою виявилась уже добре знайома всім Женя МАЗУР! Та не всі раділи поверненню експацанки: ні з того, ні із сього Віка Альохіна почала провокувати бійку та агресивно матюкатися! Дівчата не могли просто так пробачити Боксьорші її поведінку та викликали на розмову.

Найстрашніше ж очікувало дівчат попереду. Ще одна постать зупинила #загублених і забрала із собою в темний ліс. Це – чорна відьма Ольга Волошина. Посланниця нечистого привела пацанок до шаманського кола, вимазала їх кров'ю та змусила подолати найпотаємніші страхи. Дівчата мали опустити руку в темний ящик і віднайти там символ свого остраху, щоб побороти його.

Віка та Женя отримали нагоду помиритись, адже їм довелося стати ведучими програми про лайфхаки. На передачу дівчат завітав сам Віталій Козловський!

Новий день у 7 випуску для учасниць почався в добре знайомому місці – на набережній Дніпра біля пам’ятника засновникам Києва. Саме там пацанки вперше зібралася у велику банду… Але чи не означало це, що в такому знаковому місці все й закінчиться? Поки дівчата захопливо розповідали Каті Большаковій про свої пригоди в перший день навчання, до них під'їхали тоновані автомобілі. З них, ніби блискавки, повибігали люди в балаклавах, заламали пацанкам руки та надягнули мішки на голову!

Для того, щоб допомогти #загубленим зрозуміти причини своїх страхів, викладачі вибрали найстрашніше місце в житті кожної людини – цвинтар і крематорій. Психолог реаліті Наталія Борисова неприємно здивувала дівчат темою їхньої чергової розмови – смерть. Єдиній, кому по-справжньому сподобалося випробування, так це Маші Пересьолкіній. Але чи не зашвидко зраділа Стріпуха? На пседвопоминках із купою вінків і скриньками для праху пацанкам довелося оголити душу перед психологом. Хтось боїться смерті, а комусь остогидло жити та прагне піти на той світ…

Після такого насиченого тижня проєкт покинула Марія "Стріпуха" Пересьолкіна.

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