Холостяк 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Реаліті-шоу Холостяк 2020 дивує новими перипетіями! Головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк у пошуках своєї єдиної серед усіх учасниць. Дивіться онлайн 5 випуск захопливого шоу СТБ!

У свіжому випуску реаліті Холостяк 10 Макс Михайлюк ще більше зблизиться з дівчатами. Та пристрасні поцілунки обернуться для 34-річного пілота першими ревнощами з боку учасниць.

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9 красунь, які пройшли попередні випробування, готові заради Макса на все. Та дехто відверто перейде межу, аби отримати бажане...

Холостяк 5 випуск 10 сезон – дивитися онлайн від 23.04.2020

Групове побачення з Даною, Наташею та Дашею

Цього разу Макс вирішив не випробовувати дівчат побаченням зі слоном, а замість цього запросить їх до аквапарку. Холостяк захоче подивитися, як дівчата будуть поводитися в напівекстремальних умовах.

Але на самому початку побачення виявиться, що Дана до смерті боїться високих гірок, і тепер дівчині доведеться буквально подолати себе, щоб добре провести час. Але ця ситуація зіграє Дані на руку – головний герой приділить їй максимальну кількість часу та уваги. Та от іншими дівчатам це не сподобається, особливо – Даші.

Відверте побачення з Настею та поцілунок під водою

Після останньої розмови між Максом і Настею, коли дівчина розповіла про смерть екс-бойфренда, холостяк вирішив влаштувати для учасниці круте побачення. Пара весело проїдеться на байку, а пізніше залишаться вдвох біля басейну, де й побалакає про роботу Насті та кулінарію. Але сексуальний потяг між ними буде настільки сильним, що їхній перший поцілунок буде дуже пристрасним.

Тактильне побачення з Вікою

Чарівна Вікторія чекала на своє індивідуальне побачення найдовше, але воно стане одним з найбільш відвертих у 10 сезоні. Макс і Віка розмальовуватимуть тіла одне одного, а пізніше навіть приймуть душ разом. Це буде дуже гаряче!

Практично всі дівчата прийдуть на церемонію троянд засмученими: Настя не отримала квітку на індивідуальному побаченні, а Даша не може прийняти той факт, що у холостяка був поцілунок ще з кимось, крім неї. Ще більше ревнувати учаснить змусить те, що на розмову тет-а-тет Макс запросить Христину. Пара усамітниться на ліжку, й холостяк буде доводити дівчині, що він все ще в ній зацікавлений.

Хто ж покине шоу після цих перипетій, ми дізнаємось після 22:00.

Хто ще отримує троянду?

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