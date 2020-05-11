Від пацанки до панянки 4 сезон 13 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Новий тиждень на реаліті "Від пацанки до панянки 4" уже традиційно розпочався із сюрпризу. Так, в 13 випуску дівчата зніматимуться у кліпі та змінюватимуть зовнішність. Дивіться онлайн, чим це закінчиться та хто покине шоу.

У новому випуску реаліті-шоу Від пацанки до панянки 4 сезон викладачі підготували для дівчат справжні зміни. Проте це призвело до нових конфліктів...

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 13 випуск від 11-05-2020

У 13 випуску дівчата зніматимуться у кліпі Джері Хейл та чи дознімуть вони його зі своїми амбіціями?

Апгрейд зовнішності: із босячок – у прекрасних принцес

У 13 випуску ранок учасниць не міг пройти тихо. Цього разу дівчата прокинулися та побачили п'ять різнокольорових мотузок, які були прив'язані до кожного ліжка та вели у вітальню. Юлія Чигринець не змогла не пожартувати: мовляв, хто наступний покине реаліті, той одразу піде в петлю. Та в кожному жарті є частина правди…

Місія "назавжди попрощатися з минулим"

На щастя, у холі на пацанок чекав сюрприз – голуби в клітках, які асоціювалися з кожною із п'яти #загублених. Але перш ніж відпустити своїх птахів на волю, дівчатам довелося остаточно прийняти нових себе та побачити в собі ту красу, якою захоплюються викладачі Школи леді. Цікаво, чи наважилися учасниці назавжди забути про своє минуле та почати все з чистого аркуша?

Пацанська мрія – салон краси

Нарешті відбулося те, чого дівчата чекали довгих 13 тижнів, – похід до салону краси. Пацанки пройшли багато випробувань, аби докорінно змінити внутрішній світ. Настав час і зовнішнього апгрейду! Феї краси прокачали учасниць та зробили: нову зачіску, ін'єкції краси, макіяж, епіляцію.

І найголовніше – стилісти підібрали новий стиль одягу для пацанок. Але й тут про спокій можна було тільки мріяти… Євгенія Мазур ледве пережила видалення волосся зі всього тіла, а Мівіна – збільшення губ. Проте без звичних сварок у 13 випуску перевтілення теж не пройшло. Бандітка всіляко провокувала Настю на конфлікт. То огризалася до неї, то невдало жартувала… Чи змогла Юля вивести із себе головну конкурентку?

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