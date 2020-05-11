Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Від пацанки до панянки 4 сезон 13 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

  • 47
Від пацанки до панянки 4 сезон 13 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 1

Новий тиждень на реаліті "Від пацанки до панянки 4" уже традиційно розпочався із сюрпризу. Так, в 13 випуску дівчата зніматимуться у кліпі та змінюватимуть зовнішність. Дивіться онлайн, чим це закінчиться та хто покине шоу.

У новому випуску реаліті-шоу Від пацанки до панянки 4 сезон викладачі підготували для дівчат справжні зміни. Проте це призвело до нових конфліктів...

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 13 випуск від 11-05-2020

У 13 випуску дівчата зніматимуться у кліпі Джері Хейл та чи дознімуть вони його зі своїми амбіціями?

Апгрейд зовнішності: із босячок – у прекрасних принцес

У 13 випуску ранок учасниць не міг пройти тихо. Цього разу дівчата прокинулися та побачили п'ять різнокольорових мотузок, які були прив'язані до кожного ліжка та вели у вітальню. Юлія Чигринець не змогла не пожартувати: мовляв, хто наступний покине реаліті, той одразу піде в петлю. Та в кожному жарті є частина правди…

Від пацанки до панянки 4 сезон 13 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 403364

Місія "назавжди попрощатися з минулим"

На щастя, у холі на пацанок чекав сюрприз – голуби в клітках, які асоціювалися з кожною із п'яти #загублених. Але перш ніж відпустити своїх птахів на волю, дівчатам довелося остаточно прийняти нових себе та побачити в собі ту красу, якою захоплюються викладачі Школи леді. Цікаво, чи наважилися учасниці назавжди забути про своє минуле та почати все з чистого аркуша?

Пацанська мрія – салон краси

Нарешті відбулося те, чого дівчата чекали довгих 13 тижнів, – похід до салону краси. Пацанки пройшли багато випробувань, аби докорінно змінити внутрішній світ. Настав час і зовнішнього апгрейду! Феї краси прокачали учасниць та зробили: нову зачіску, ін'єкції краси, макіяж, епіляцію.

І найголовніше – стилісти підібрали новий стиль одягу для пацанок. Але й тут про спокій можна було тільки мріяти… Євгенія Мазур ледве пережила видалення волосся зі всього тіла, а Мівіна – збільшення губ. Проте без звичних сварок у 13 випуску перевтілення теж не пройшло. Бандітка всіляко провокувала Настю на конфлікт. То огризалася до неї, то невдало жартувала… Чи змогла Юля вивести із себе головну конкурентку?

Дивіться також: Від пацанки до панянки 4 сезон 12 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1133
Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
  • 03 травня, 15:50
  • 1734
Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony
  • 07 травня, 16:14
  • 307
Загрузка...
Новини