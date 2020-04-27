Від пацанки до панянки 4 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Цього тижня на реаліті "Від пацанки до панянки 4" дівчат терміново евакуювали зі Школи леді. Так, в 11 випуску учасниць відправили в місце, яке стало для них справді сюрпризом. Дивіться онлайн, що з цього вийшло.

У новому випуску реаліті-шоу Від пацанки до панянки 4 сезон викладачі відправили #загублених туди, де вони отримали можливість переосмислити своє життя. Це місце притягує своєю невідомістю, але й водночас дуже лякає. І це – Чорнобиль.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 11 випуск від 27-04-2020

Не переймайтеся, усі живі та здорові! Пацанок в 11 випуску висадили просто під четвертим енергоблоком і повідомили: вони не будуть нікого рятувати, окрім себе.

Спільне між Чорнобилем і життям дівчат – зона відчуження

Щоб переосмислити своє життя, #загублені пройшли квест знаковими місцями атомного міста, відвідавши річковий порт; гуртожиток пожежників; парк розваг; спортивна школа; готель Полісся; музична школа; універмаг; автостанція Прип'ять.

Учасниці шоу повинні були зрозуміти: одна помилка може призвести до катастрофічних наслідків. Звісно, без пригод не обійшлося. Катя Большакова, попри те, що до смерті боялася Чорнобилю та радіації, примудрилася випадково пробити ногу цвяхом! А от Батюшку до сліз розчулили історії дружин пожежників, які втратили своїх коханих у той злощасний день…

Бізнес мутиться, лавеха крутиться: пацанки стали бізнеследі

Поїздка в Чорнобиль не була розвагою. Дирекція Школи леді вразила учасниць темою ще одного навчального тижня. Щоб продовжити шлях до змін, пацанки повинні перетворити зони відчуження, які уособлюють їхнє життя, на ресурс. Для цього викладачі дали дівчатам 6 тисяч гривень з умовою: створити успішний бізнес і подвоїти прибуток. Не прогуляти гроші, а забезпечити собі успішне майбутнє, не всім дівчатам виявилось до снаги.

Хто не впорався із завданнями та покинув проєкт, стане відомо після 22:00. Ми одразу оновимо інформацію!

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