Від пацанки до панянки 4 сезон 12 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Новий тиждень на реаліті "Від пацанки до панянки 4" уже традиційно розпочався із сюрпризу. Так, в 12 випуску дівчата познайомляться з учасницями попередніх сезонів проєкту. Дивіться онлайн, чим це закінчиться та хто покине шоу.

У новому випуску реаліті-шоу Від пацанки до панянки 4 сезон викладачі запросили дівчат у галерею сучасного мистецтва, щоб презентувати унікальну інсталяцію – зібрання учасниць усіх сезонів проєкту! Халк, Клеопатра, Ца-Ца, Чубрик, Ліда…

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 12 випуск від 04-05-2020

Легендарна битва сезонів – перевірка знань учениць

У 12 випуску дирекція Школи леді не просто зібрала босячок минулих років, аби вони поділилися з #загубленими розповідями про своє життя після проєкту. Їхня поява – це свідома провокація викладачів. Адже тільки так вони зможуть зрозуміти: їхнє майбутнє залежить тільки від них.

Звісно, без курйозів зустріч не пройшла. Ірина Слинько вирішила вивести із себе Женю Мазур і всіляко провокувала Батюшку на бійку. Нецензурна лексика, образи та напади – такого навіть не могли стерпіти викладачі!

У підсумку, дві команди отримали унікальну можливість розв'язати конфлікт улюбленим методом – бійкою. Але мова йде не про звичний мордобій, а професійний поєдинок в багнюці. Викладачі тиснуть на такі болючі точки, щоб побачити, чи вдасться пацанкам провести межу між грою та реальністю і вчасно зупинитися.

Тактика двох команд: насолити одне одному

На новому тижні #загубленим вдалося неможливе – вони об'єдналися в одну згуртовану банду, аби перемогти своїх суперниць. Однак уже на першому завданні стало зрозуміло: ніхто не поступиться місцем. Колишні пацанки прагнули довести, вони не просто так навчались у Школі леді та змогли стати справжніми панянками.

А те, що дійсно підігріло їхній запал, так це призи. Якщо команда бувалих візьме верх над пацанками, то вони самоствердяться як істинні леді. А на кону шістки учасниць 4 сезону – два можливих вильоти із шоу.

Зрештою, справжнім леді не завжди ж потрібно розпускати руки та бути схожими на машини знищення. Краса та жіночність – це основна зброя панянок. Саме її повинні були застосувати пацанки, щоб звабити та підкорити чоловіка. 12 дівчатам довелося обходити тільки одного джентльмена.

Катерина Виноградова приготувала бонус для учениць – імунітет. Але його може отримати тільки одна пацанка. Що ж потрібно було для цього зробити? Кожна із 12 учасниць повинна з рогатки влучити в тарілку з іменем тієї #загубленої, яка на її думку не гідна звання леді. Відповідно та, чия іменна тарілка залишиться цілою, точно не покине Школу леді. Однак без підводних каменів ніяк! Сварки, звинувачення та коротка характеристика кожної пацанки…

Хто покине проєкт в новому випуску, стане відомо після 22:00, ми одразу оновимо інформацію.

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