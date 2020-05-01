Холостяк 10 сезон 9 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Реаліті-шоу Холостяк 2020 наближається до кульмінації. У 9 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк продовжує спілкуватися учасницями. Дивіться онлайн, хто ж став фавориткою, а хто покинув проєкт!

Минулого тижня шоу Холостяк 10 зробив одну учасницю своєю фавориткою, тож боротьба за Макса Михайлюка вже сягнула апогею. Тепер п'ять дівчат докладають максимум зусиль, аби підкорити серце 34-річного пілота, однак цього випуску відзначилася Даша. Як учасниці відреагують на її поведінку?

Холостяк 9 випуск 10 сезон – дивитися онлайн шоу СТБ від 01.05.2020

9 випуск: Холостяк зробить непростий вибір

Даша та Макс віддаються пристрасті в спа-салоні

Минулої церемонії троянд Макс Михайлюк знову мало не довів до інфаркту Дашу. Уже вдруге він розігрує дівчину, не даючи їй троянду на очах в інших учасниць. Але на цей раз сльози Даші окупляться сповна, адже вони разом з Максом поїдуть на індивідуальне побачення в Єгипті. Пара покатається на дошках у піщаних дюнах, а після того вони вирушать до спа-салону.

У романтичній атмосфері Макс і Даша робитимуть одне одному масаж і насолоджуватися усамітненням. Також дівчина поділитися тим, що їй дуже важко перебувати в будинку з іншими учасницями. І Макс запропонує Дашу пожити одній до наступної церемонії троянд.

Перевірка для Віки та групове побачення в Єгипті

На своє друге індивідуальне побачення вирушить Вікторія. Макс запросить дівчину до казино, де влаштує учасниці перевірку на азартність. Як відреагує Віка, коли Макс програє все? На романтичній вечері Віка піклуватиметься про комфорт парубка і буде в усьому з ним погоджуватися. І Макс боїться, що в дівчини зовсім немає власної думки.

На групове побачення в Єгипті полетять Аліна і Христина, яким Макс влаштує кінну прогулянку та спільну вечерю. Також у кожної дівчини буде можливість поспілкуватися з Максом тет-а-тет: з Христиною Макс буде вперше з'ясовувати стосунки, а з Аліною обговорить, чому дівчина ніколи не проявляє ініціативу в стосунках.

Чому учасниці плакатимуть на церемонії троянд?

На церемонії троянд у Дани та Аліни трапиться істерика, а все через Дашу, яка ефектно з'явиться в фіналі дев'ятого тижня. Але троянд на столі Холостяка всього три, а дівчат залишилося п'ятеро. Невже відразу дві дівчини залишать проєкт цього тижня?

За серце Макса продовжать боротися:

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