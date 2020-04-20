Від пацанки до панянки 4 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Десятий тиждень на реаліті "Від пацанки до панянки 4" став справжнім випробування для дівчат. Так, у 10 випуску учасниці побачилися зі своїми батьками, проте не для всіх це стало приємним сюрпризом. Дивіться онлайн продовження шоу!

У 10 випуску реаліті-шоу Від пацанки до панянки 4 сезон дівчата не лише зустрілись із батьками після 2,5 місяці розлуки, а ще й самі спробували себе в ролі батьків та взяли участь у соціальному проєкті відомої телеведучої Маші Єфросиніної. Тема сім'ї виявилась болючою для усіх #загублених...

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 10 випуск від 20-04-2020

Та перший день десятого навчального тижня у Школі леді почався на диво святково. Викладачі приготували для учасниць справжню дитячу казку: повітряні кульки та купу м'яких іграшок. #Загублені зраділи, як маленькі діти, та одразу взялися вдихати гелій і дуркувати. Але справжній сюрприз на них чекав у парку розваг! Саме там дівчата з головою поринули у світ дитинства та веселилися, як могли: батут, настільний теніс, футбол, гірки. Однак у проєкті Від пацанки до панянки нічого не буває просто так…

З'ясувалось, що поїздка до дитячого центру – це не спосіб відпочити та відволіктися від усіх проблем, а надскладне випробування, яке розтривожило дитячі душевні рани пацанок. Катерина Виноградова розтопила крижані серця дівчат і змусила їх приміряти на себе професію дитячого аніматора. Учасниці мусіли зняти маски холоднокровних босячок і відкрити у собі справжні жіночі якості. Та #загубленим це завдання далось нелегко.

По-справжньому насолодитися парком розваг не змогла Юлія Чигринець. У Бандітки не було нормального дитинства. Замість люблячої і турботливої ​​матері – агресивна та дратівлива, замість теплих материнських обіймів – ляпаси та стусани. Крім того, пацанка зізналася, що в дитинстві завжди "отримувала на горіхи" за свої ігри, тому в неї "виробилися антитіла" навіть до найдрібніших дитячих пустощів. У підсумку, Юлю Чигринець і Женю Мазур поставили працювати в парі. Дівчата повинні були розважати дітей на батутах і, звичайно ж, стежити за їхньою безпекою. Сказати, що Юля і Женя були не дуже раді цьому, значить, не сказати нічого. Але випробування потрібно проходити, тому вони взяли себе в руки й вирушили до дітвори.

"Найбільш напряжною була Соня, – зізналася Юля Чигринець. – Вона ув’язалася за мною і ні на крок не відходил". Дивно, але саме дівчинка Соня, яка найбільше "дратувала" Бандітку, змогла розтопити її серце. Коли випробування добігло кінця, пацанка не змогла стримати сліз. І навіть залишила малечі невеликий подарунок на пам'ять – гумку для волосся. "Вона мені казала: "Ти моя мама". І мені це так сподобалося. Це був її своєрідний прояв любові та турботи. І я зрозуміла, що я нормальна. Адже діти відчувають хороших людей, – поділилась Бандітка. – Я не знаю, чому почала плакати. Я була просто щасливою. Ця дитина почала називати мене мамою. А я свою не називала мамою ніколи. Не вважала за потрібне, вона не заслужила".

Юля і Соня

Ще більшим випробуванням для учасниць реаліті стала фотосесія із Машею Єфросиніною. Разом із телеведучою дівчата долучились до соціальної акції з боротьби з домашнім насильством. І нагадали всім і собі: #яіндівідуальність #янеріч #янеслуга #янеіграшка. Пацанки – живий приклад того, до чого призводить насильство. На перший погляд агресивні, а всередині – скривджені діти. Вони пережили психологічну, фізичну і навіть сексуальну агресію від близьких. Щоб цього не повторилося в інших сім’ях, Маша Єфросініна як почесний посол ООН закликала дівчат не замовчувати жорстоке поводження.

"Історії пацанок мене просто вразили. Наприклад, Юля Чигринець, яку били і приковували ланцюгами в сараї. Або Віка Кошутіна, яка зі школи пристрастилася до алкоголю, наркотиків, а зараз фактично заробляє своїм тілом, продаючи себе в інтернеті. Причому жахливе поводження з першою дівчиною ініціювала її ж мати, а другу рідний батько бив до втрати свідомості. Якими б виросли ці дівчатка, якщо б їх виховували інші люди? Мене вразило бажання дівчат розірвати порочне коло насильства в своєму житті і не нести його далі. Це гідно величезної поваги", – наголосила зірка.

Відома телеведуча "розкрила" больові точки учасниць реаліті, тож впоратися з емоціями #загубленим було тяжко.

Наприкінці тижня пацанкам довелось глянути своїм страхам прямо в очі та зустрітись із власними батьками... Для всіх без винятку учасниць ця тема – одна з найболючіших, оскільки більшість образ пацанок тягнуться ще з дитинства. Приїзд матерів для учасниць "Від пацанки до панянки" виявився несподіванкою. Вони не бачилися два з половиною місяця і встигли скучити. Але теплою зустріч була не дня всіх. Пацанка Вікторія "Синяк" Кошутіна, яка неодноразово розповідала про непрості стосунки з батьками, мало не відмовилася від зустрічі з мамою.



Хто ж пацанок не зуміє впоратись із випробуваннями та покине проєкт 20 квітня, стане відомо після 22:00. Ми одразу додамо цю інформацію!

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