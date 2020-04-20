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Від пацанки до панянки 4 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
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Десятий тиждень на реаліті "Від пацанки до панянки 4" став справжнім випробування для дівчат. Так, у 10 випуску учасниці побачилися зі своїми батьками, проте не для всіх це стало приємним сюрпризом. Дивіться онлайн продовження шоу!
У 10 випуску реаліті-шоу Від пацанки до панянки 4 сезон дівчата не лише зустрілись із батьками після 2,5 місяці розлуки, а ще й самі спробували себе в ролі батьків та взяли участь у соціальному проєкті відомої телеведучої Маші Єфросиніної. Тема сім'ї виявилась болючою для усіх #загублених...
Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 10 випуск від 20-04-2020
Та перший день десятого навчального тижня у Школі леді почався на диво святково. Викладачі приготували для учасниць справжню дитячу казку: повітряні кульки та купу м'яких іграшок. #Загублені зраділи, як маленькі діти, та одразу взялися вдихати гелій і дуркувати. Але справжній сюрприз на них чекав у парку розваг! Саме там дівчата з головою поринули у світ дитинства та веселилися, як могли: батут, настільний теніс, футбол, гірки. Однак у проєкті Від пацанки до панянки нічого не буває просто так…
З'ясувалось, що поїздка до дитячого центру – це не спосіб відпочити та відволіктися від усіх проблем, а надскладне випробування, яке розтривожило дитячі душевні рани пацанок. Катерина Виноградова розтопила крижані серця дівчат і змусила їх приміряти на себе професію дитячого аніматора. Учасниці мусіли зняти маски холоднокровних босячок і відкрити у собі справжні жіночі якості. Та #загубленим це завдання далось нелегко.
По-справжньому насолодитися парком розваг не змогла Юлія Чигринець. У Бандітки не було нормального дитинства. Замість люблячої і турботливої матері – агресивна та дратівлива, замість теплих материнських обіймів – ляпаси та стусани. Крім того, пацанка зізналася, що в дитинстві завжди "отримувала на горіхи" за свої ігри, тому в неї "виробилися антитіла" навіть до найдрібніших дитячих пустощів. У підсумку, Юлю Чигринець і Женю Мазур поставили працювати в парі. Дівчата повинні були розважати дітей на батутах і, звичайно ж, стежити за їхньою безпекою. Сказати, що Юля і Женя були не дуже раді цьому, значить, не сказати нічого. Але випробування потрібно проходити, тому вони взяли себе в руки й вирушили до дітвори.
"Найбільш напряжною була Соня, – зізналася Юля Чигринець. – Вона ув’язалася за мною і ні на крок не відходил". Дивно, але саме дівчинка Соня, яка найбільше "дратувала" Бандітку, змогла розтопити її серце. Коли випробування добігло кінця, пацанка не змогла стримати сліз. І навіть залишила малечі невеликий подарунок на пам'ять – гумку для волосся. "Вона мені казала: "Ти моя мама". І мені це так сподобалося. Це був її своєрідний прояв любові та турботи. І я зрозуміла, що я нормальна. Адже діти відчувають хороших людей, – поділилась Бандітка. – Я не знаю, чому почала плакати. Я була просто щасливою. Ця дитина почала називати мене мамою. А я свою не називала мамою ніколи. Не вважала за потрібне, вона не заслужила".
Ще більшим випробуванням для учасниць реаліті стала фотосесія із Машею Єфросиніною. Разом із телеведучою дівчата долучились до соціальної акції з боротьби з домашнім насильством. І нагадали всім і собі: #яіндівідуальність #янеріч #янеслуга #янеіграшка. Пацанки – живий приклад того, до чого призводить насильство. На перший погляд агресивні, а всередині – скривджені діти. Вони пережили психологічну, фізичну і навіть сексуальну агресію від близьких. Щоб цього не повторилося в інших сім’ях, Маша Єфросініна як почесний посол ООН закликала дівчат не замовчувати жорстоке поводження.
"Історії пацанок мене просто вразили. Наприклад, Юля Чигринець, яку били і приковували ланцюгами в сараї. Або Віка Кошутіна, яка зі школи пристрастилася до алкоголю, наркотиків, а зараз фактично заробляє своїм тілом, продаючи себе в інтернеті. Причому жахливе поводження з першою дівчиною ініціювала її ж мати, а другу рідний батько бив до втрати свідомості. Якими б виросли ці дівчатка, якщо б їх виховували інші люди? Мене вразило бажання дівчат розірвати порочне коло насильства в своєму житті і не нести його далі. Це гідно величезної поваги", – наголосила зірка.
Відома телеведуча "розкрила" больові точки учасниць реаліті, тож впоратися з емоціями #загубленим було тяжко.
Наприкінці тижня пацанкам довелось глянути своїм страхам прямо в очі та зустрітись із власними батьками... Для всіх без винятку учасниць ця тема – одна з найболючіших, оскільки більшість образ пацанок тягнуться ще з дитинства. Приїзд матерів для учасниць "Від пацанки до панянки" виявився несподіванкою. Вони не бачилися два з половиною місяця і встигли скучити. Але теплою зустріч була не дня всіх. Пацанка Вікторія "Синяк" Кошутіна, яка неодноразово розповідала про непрості стосунки з батьками, мало не відмовилася від зустрічі з мамою.
Хто ж пацанок не зуміє впоратись із випробуваннями та покине проєкт 20 квітня, стане відомо після 22:00. Ми одразу додамо цю інформацію!
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