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Роман Сасанчин – переможець шоу Голос країни 2020: біографія і найкращі виступи
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Розповідаємо, хто такий Роман Сасанчин, який здобув перемогу у десятому сезоні Голосу країни. До вашої уваги біографія нової зірки України.
Завершився десятий сезон вокального шоу Голос країни, перемогу у якому виборов Роман Сасанчин – підопічний Тіни Кароль. У фінальному випуску учасник виконав дві пісні. Так, юний артист спершу виступив з сильною піснею "Цвіте черешня", а другою стала та, з якою вокаліст прийшов на етап "сліпих прослуховувань". Тож трек Luna Tu Роману не тільки участь в ювілейному сезоні, але і впевнену перемогу в його фіналі.
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Нагадаємо, що Роман Сасанчин на сліпих прослуховуваннях розвернув всі крісла зіркових тренерів. Попри те, що в шоу Голос Діти 2 сезону хлопчик переміг разом з Тіною Кароль, він вибрав команду Дана Балана. Але потім був вкрадений Тіною під час вокальних боїв і нокаутів. Вона в останній момент вирішила взяти його в прямі ефіри.
Біографія Романа Сасанчина
Майбутній артист народився 1 квітня 2002 року в селі Садки на Тернопільщині в простій сім’ї. Хлопчик любив співати ще змалечку, коли мати і сестра наспівували колискову, часто Роман вслухався у класичні мелодії музичних шкатулок. Почав співати юнак з п'яти років. Перший виступ був в першому класі на першому дзвонику. Давав концерти, а також грав і співав мамі і татові.
У 2012 році він брав участь у сліпих прослуховуваннях першого сезону талант-шоу "Голос. Діти", але жоден із тренерів шоу його не обрав. Проте Роман не здався і уже наступного року, 2 березня 2015 року Сасанчин став переможцем другого сезону талант-шоу "Голос. Діти".
Молодий співак має вже й творчі доробки. У жовтні 2015 року він презентував кліп на пісню "Мамина зірка", який подарував йому канал 1+1. Музику до пісні написала Тіна Кароль, а слова – Микола Бровченко. Крім того, Роман Сасанчин записав спільну пісню з Віктором Павликом – "Моє рідне село", з якою вони не раз виступали на концертах.
А в 2019 році хлопець вирішив поміняти життя, і знову пішов на Голос – він успішно пройшов сліпі прослуховування на одному з останніх кастингів, і почав підготовку для ефірів. І не дарма, адже 26 квітня 2020 року він став переможцем десятого сезону головного вокального шоу України у команді Тіни Кароль.
Роман отримав почесне звання "Голос країни" та головний приз – квартиру у Києві.
Найкращі виступи Романа Сасанчина на Голосі країни 10
Роман Сасанчин — "Luna tu" (вибір наосліп):
Сергій Клейніс vs. Роман Сасанчин — "Не дощ" (бої):
Роман Сасанчин — "Зорі запалали" (нокаути):
Роман Сасанчин — "Цвіте черешня" (фінал):
Роман Сасанчин — "Luna tu" (суперфінал):
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