На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Холостяк 10 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
- 279
Захопливе реаліті Холостяк 2020 дивує новими перипетіями. У 7 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк вирішив пожити з дівчатами під одним дахом. Дивіться онлайн, що з цього вийшло!
Після приїзду з Таїланду Холостяк 10 Макс Михайлюк ухвалить безпрецедентне рішення пожити з учасницями в одному будинку, аби побачити їх справжніми. Дівчата ж сприймуть такий крок головного героя як можливість вибороти його увагу та постараються підкорити серце 34-річного пілота всіма способами.
Холостяк 7 випуск 10 сезон – дивитися онлайн шоу СТБ від 17.04.2020
Перший день Макса в компанії дівчат
Після поцілунку Даші та Макса в басейні на минулій церемонії троянд дівчата прилетіли до України дуже засмученими. Тому коли Макс повідомив, що переїжджає до будинку учасниць, ніхто не зрадів цій новині. Крім Аліни, яка швидко взяла ініціативу в свої руки та повела Макса показувати його кімнату. Христина теж вирішила не відставати та дала зрозуміти головному герою, що зовсім не ображена через його вчинок.
Щоб не втрачати час, Макс одразу почне влаштовувати мініпобачення в будинку: з Настею вони разом готуватимуть сніданок, з Аліною холостяк займатиметься ранковою пробіжкою, а з Анею – буде читати в ліжку.
Оскільки кіноперегляд вибере не одна дівчина, а відразу три, Макс організує групове побачення. Він запропонує Олі, Даші та Віці провести з ним вечір в кінозалі, та не всім учасницям сподобається таке проведення часу, адже кожна розраховувала на індивідуальну зустріч.
Дівчата готуються до костюмованої вечірки
На додачу, Макс Михайлюк вирішить організувати домашню вечірку, на яку він запросить ще кількох своїх друзів. Настя та Даша поїдуть разом з холостяком за продуктами, а Дана та Аліна вирушать за нарядами для костюмованого вечора. І хитра Дана вирішить помститися Даші за минулу церемонію троянд і вибере дівчині такий костюм, від якого в Макса трапиться напад сміху.
Дівчата постануть перед гостями в яскравих і сексуальних вбраннях: сексі-кішки, спокусливого ангела і пристрасної монашки. Але замість веселої вечірки на учасниць чекає жорсткий допит.
Хто з восьми учасниць покине шоу, стане відомо після 22ї години! Ми оперативно оновимо інформацію, аби ви дізнались першими.
Дивіться також: Хто пройшов у прямі ефіри 10 сезону Голосу країни
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину
-
21:2118 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Ці прості поради допоможуть побороти безсоння
-
20:23Науковці розповіли, представники яких професій розлучаються найчастіше
-
19:54Жінки цих знаків Зодіаку легко підкорюють чоловічі серця
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:43Блогер показав, що ховається всередині топового OnePlus 8 Pro
-
19:21Alyona Alyona представила новий трек: слухати онлайн
-
19:14Футболіста "Баварії" оштрафували через те, що приїхав на тренування на McLaren
-
19:06Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху
-
19:00Холостяк 10 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:57Названі помилки особистої гігієни, небезпечні для здоров'я
-
18:41Ford нарешті розгадав загадку таємничого концепту Mustang
-
18:32Цей ведучий прогнозів погоди прославився завдяки своїй кішці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:27У Китаї будують найбільший стадіон у світі
-
18:10Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Дієтологи пояснили, як кава впливає на метаболізм
-
17:42HUAWEI P40 отримали звання найкращих камерофонів 2020 року
-
17:23Американські булочки Parker House Rolls: рецепт великодньої страви
-
17:14Ведучий BBC наприкінці прогнозу погоди зіграв соло на барабанах: круте відео
-
17:00Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ
-
16:5151-річна супермодель знялася в бікіні: гарячі фото
-
16:42В Іспанії через карантин усі школярі отримають хороші оцінки
-
16:20Мережу вразила веселка над лісами в зоні ЧАЕС
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину
-
19:06Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху
-
17:00Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ
-
15:00Згадати все: 5 книг, які увімкнуть мозок
-
13:56Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
13:23Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ
-
10:40Смог у Києві: яка ситуація з забрудненням повітря у столиці України
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня
-
07:17Погода в Україні 17 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 16 квітня
-
21:525 правил етикету, які постійно порушують майже всі чоловіки
-
19:40Сирна паска від Тіни Кароль: зірка розкрила фірмові рецепти приготування
-
16:21Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+
-
13:1010 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 16 квітня
-
07:13Погода в Україні 16 квітня: потепління та штормовий вітер
- 15 квітня
-
21:54Як зміняться ціни на авіаквитки після завершення пандемії коронавірусу
-
20:19Apple представила iPhone SE 2020: характеристики, ціни та огляд новинки
-
18:16ТОП-5 захопливих фільмів: Маша Єфросиніна порадила круте кіно
-
16:26Кредитні канікули у ПриватБанку: як відтермінувати оплату за іпотеку та авто
-
15:05Чи справді коронавірус не залишається на дверних ручках: перевірка фактів
-
12:13Притула зізнався, що найпершим зробить після закінчення карантину
-
09:30Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня
-
07:15Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 квітня
-
21:26Варто спробувати: вагомі причини зайнятися сексом перед дзеркалом
-
19:08Пік захворюваності COVID-19 ще попереду: ВООЗ пояснила, коли можна пом'якшувати карантин