Холостяк 10 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Захопливе реаліті Холостяк 2020 дивує новими перипетіями. У 7 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк вирішив пожити з дівчатами під одним дахом. Дивіться онлайн, що з цього вийшло!

Після приїзду з Таїланду Холостяк 10 Макс Михайлюк ухвалить безпрецедентне рішення пожити з учасницями в одному будинку, аби побачити їх справжніми. Дівчата ж сприймуть такий крок головного героя як можливість вибороти його увагу та постараються підкорити серце 34-річного пілота всіма способами.

Холостяк 7 випуск 10 сезон – дивитися онлайн шоу СТБ від 17.04.2020

Перший день Макса в компанії дівчат

Після поцілунку Даші та Макса в басейні на минулій церемонії троянд дівчата прилетіли до України дуже засмученими. Тому коли Макс повідомив, що переїжджає до будинку учасниць, ніхто не зрадів цій новині. Крім Аліни, яка швидко взяла ініціативу в свої руки та повела Макса показувати його кімнату. Христина теж вирішила не відставати та дала зрозуміти головному герою, що зовсім не ображена через його вчинок.

Щоб не втрачати час, Макс одразу почне влаштовувати мініпобачення в будинку: з Настею вони разом готуватимуть сніданок, з Аліною холостяк займатиметься ранковою пробіжкою, а з Анею – буде читати в ліжку.

Оскільки кіноперегляд вибере не одна дівчина, а відразу три, Макс організує групове побачення. Він запропонує Олі, Даші та Віці провести з ним вечір в кінозалі, та не всім учасницям сподобається таке проведення часу, адже кожна розраховувала на індивідуальну зустріч.

Дівчата готуються до костюмованої вечірки

На додачу, Макс Михайлюк вирішить організувати домашню вечірку, на яку він запросить ще кількох своїх друзів. Настя та Даша поїдуть разом з холостяком за продуктами, а Дана та Аліна вирушать за нарядами для костюмованого вечора. І хитра Дана вирішить помститися Даші за минулу церемонію троянд і вибере дівчині такий костюм, від якого в Макса трапиться напад сміху.

Дівчата постануть перед гостями в яскравих і сексуальних вбраннях: сексі-кішки, спокусливого ангела і пристрасної монашки. Але замість веселої вечірки на учасниць чекає жорсткий допит.

Хто з восьми учасниць покине шоу, стане відомо після 22ї години! Ми оперативно оновимо інформацію, аби ви дізнались першими.

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