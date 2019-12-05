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Від Одеси до Праги: FlixBus запускає брендовані маршрути з України

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FlixBus запустив маршрут з України до Чехії - фото 1
FlixBus запустив маршрут з України до Чехії

Популярний у Європі автобусний перевізник FlixBus вводить перший "брендований" маршрут в Україні, на якому працюватимуть автобуси не просто з фірмовим виглядом, а й відповідністю до міжнародних стандартів. Деталі дізнавайтесь далі.

Найбільший європейський автобусний перевізник FlixBus вирішив створити перший маршрут в Україні з транспортом у фірмовій лівреї. Про це розповів гендиректор компанії в Україні та Польщі Міхал Леман.

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Перший "зелений" маршрут з'єднає Одесу з чеським містом Пльзень, а також простягнеться через Тернопіль, Львів, Краків, Брно та Прагу.

  • Коли курсуватиме: з 11 грудня, 5 днів на тиждень
  • Акції: зараз на покупку квитків на рейс у період 11-15 грудня та 28 січня - 28 лютого 2020 року діє знижка – вартість всього від 99 гривень. Акція триватиме до 8 грудня.

Додамо, що партнером FlixBus в Україні стала компанія Regabus, яка ще з 1994 року займається перевезеннями між Чехією та Україною. А на новому маршруті курсуватимуть три брендовані автобуси Setra 2014-2015 років випуску. Вони мають все необхідне для комфортної поїздки: туалети, розетки, безкоштовний Wi-Fi, кондиціонер і тому подібне.

FlixBus запустив маршрут з України до Чехії - фото 372311
FlixBus запустив маршрут з України до Чехії

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Джерело: ЦТС
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