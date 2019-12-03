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Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць

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де святкувати Новий рік в Україні - фото 1
де святкувати Новий рік в Україні

Часу до Нового року залишилося зовсім мало, тож вже потрібно вирішити, де святкувати та зустрічати прийдешній рік. Зібрали для вас найкращі пропозиції та порахували у скільки вам це обійдеться.

Обрати локацію для святкування Нового року не так вже і просто, а пошуки потрібно розпочинати заздалегідь, аби не лишитися у розбитого корита у святкову ніч.

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Потрібно пам'ятати кілька нюансів:

  • Святковий період вважається високим сезоном, адже є великий попит, тому ціни суттєво зростають.
  • Зазвичай, власники апартаментів та готелів ставлять умову в новорічні свята: бронювання житла мінімум на три дні.
  • Також зауважте, що новорічно-різдвяний період впливає на завантаження доріг та транспорту. Продумайте, як ви будете добиратися до обраної локації.

Новий рік у Карпатах

Гори обирають ті, хто хочуть відпочити душею. Ідеальне місце і для медитативного споглядання природи, і для гучної вечірки з друзями. Якомога далі від міста, щоб не заважати сусідам. Також ви можете поєднати святкування зі спортом – почати рік на лижах дуже заманливо.

Новорічний період для оренди житла в Карпатах розпочинається 28 грудня й триватиме до 10 січня.

Ціна з особи за одну ніч у приватному секторі стартує від 300-600 гривень. Дешевше ви навряд чи знайдете. Зауважте, що ціна підвищується від наближення до туристичних місць.

Багато туристів надають перевагу готелям та комплексам, а не будиночкам, які здають в оренду місцеві жителі. У готелях ціни ще вищі. Найпопулярнішою локацію у Карпатах є Буковель. За одну ніч з особи ви заплатите мінімум 700 гривень, а середня ціна за особу становить 2000-2500 гривень.

Банкет у готелі коштуватиме від 1000 гривень за особу, а за дитину трішки дешевше – від 800 гривень.

Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць - фото 371868

Новий рік у Львові

До Львова їдуть за чарівною святковою атмосферою. Підтвердження цьому безперервні потоки туристів до культурної столиці України. У центральній частині міста розташований Різдвяний ярмарок, у різних локаціях відбуваються тематичні події та концерти. Туристи оглядають вишукану архітектуру засніженого міста й не забувають про гастротуризм, адже у Львові кількість цікавих закладів зі смачною кухнею просто зашкалює. Створити святковий настрій та приємно провести час можна в Оперному театрі – вистави "Лускунчик" чи "Лебедине озеро" ідеально пасують для цієї мети.

Ціни на житло у Львові у новорічний період (27 грудня – 15 січня) суттєво підвищуються. Квартира у центрі Львова обійдеться вам середньому у 2000 гривень за ніч. Можливо вам доведеться ще доплатити рієлтору за послуги, якщо ви ними скористаєтеся. Головні переваги власних апартаментів – можливість розмістити велику компанію та кухня для приготування їжі.

У готелях ціни зростають на 15-20% від вартості у звичайний сезон. Тож номер на двох у готелі обійдеться вам від 1500 гривень. Аргументація на користь номерів у готелях – включений сніданок (якщо він є), зручне розташування, прибирання номерів.

Часто у готелях є ресторани, які влаштовують новорічний бенкет з музикою та розвагами. За місце на такому святі ви заплатите в середньому 2000 гривень.

Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць - фото 371875

Новий рік у Києві

Туристів у Києві на новорічні свята теж вдосталь, адже у столиці стоїть головна ялинка країни, як-не-як. Зустріти прийдешній рік у центрі Києві – заманлива ідея. У столиці також багато новорічних подій та атракцій, які ви можете відвідати, тому сумно не буде!

  • Середня ціна оренди квартири700 гривень.
  • Середня ціна в готелі за одну особу – 1000 гривень.
  • Ціна за бенкет в ресторані – від 500 гривень за новорічний корпоратив, від 1500 гривень за новорічну ніч.
Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць - фото 371876

Новий рік в Одесі

Зустріти Новий рік біля моря? Чому б ні! Для жителів морських це не в новинку, а от для мешканців інших міст такий досвід буде новим та напрочуд цікавим! А ще Одеса досить велике місто й новорічна програма буде насиченою, тож ви зможете знайти заходи та місця, які припадуть вам до душі.

  • Середня ціна оренди квартири на Дерибасівській – 1800 гривень, а у віддалених районах від 400 гривень за ніч.
  • Середня ціна в готелі за одну особу – 800 гривень.
  • Ціна за бенкет в ресторані – від 500 до 2500 гривень за новорічну ніч.
Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць - фото 371877

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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