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Від Кароль до Притули: кумедні фото українських зірок для різних соцмереж
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Мережу заполонив новий флешмоб, у якому знаменитості з усього світу діляться колажами своїх фото для Facebook, Instagram, Linkedin та Tinder. Дивіться, як виглядали б сторінки наших зірок у цих соцмережах.
Флешмоб із фотопорівняннями започаткувала 74-річна американська співачка, королева кантрі-музики Доллі Партон. Знаменитість першою опублікувала колаж зі знімками для соцмереж, а вслід за нею тренд підхопили інші зірки.
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У Linkedin люди шукають роботу, тож пишуть про свої найкращі якості; у Facebook висловлюють свої думки без офіціозу; в Instagram – діляться оригінальними фото, а в Tinder – шукають партнерів. Відповідний вигляд мають і фото для цих соцмереж.
Дивіться, що публікували б тут українські знаменитості!
Настя КАМЕНСЬКИХ
Потап
Тіна КАРОЛЬ
Надя ДОРОФЄЄВА
Dan Balan
Леся Нікітюк
Сергій Притула
Jerry HEIL
MONATIK
Соня ПЛАКИДЮК
Олег ВИННИК
Світлана ЛОБОДА
Олександр ПЕДАН
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