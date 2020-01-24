Від Кароль до Притули: кумедні фото українських зірок для різних соцмереж

Мережу заполонив новий флешмоб, у якому знаменитості з усього світу діляться колажами своїх фото для Facebook, Instagram, Linkedin та Tinder. Дивіться, як виглядали б сторінки наших зірок у цих соцмережах.

Флешмоб із фотопорівняннями започаткувала 74-річна американська співачка, королева кантрі-музики Доллі Партон. Знаменитість першою опублікувала колаж зі знімками для соцмереж, а вслід за нею тренд підхопили інші зірки.

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У Linkedin люди шукають роботу, тож пишуть про свої найкращі якості; у Facebook висловлюють свої думки без офіціозу; в Instagram – діляться оригінальними фото, а в Tinder – шукають партнерів. Відповідний вигляд мають і фото для цих соцмереж.

Дивіться, що публікували б тут українські знаменитості!

Настя КАМЕНСЬКИХ

Потап

Тіна КАРОЛЬ

Надя ДОРОФЄЄВА

Dan Balan

Леся Нікітюк

Сергій Притула

Jerry HEIL

MONATIK

Соня ПЛАКИДЮК

Олег ВИННИК

Світлана ЛОБОДА

Олександр ПЕДАН

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