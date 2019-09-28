Навіщо треба обов'язково ставити склянку з водою у мікрохвильовку

Важливе правило ставити склянку з водою у мікрохвильовку пояснюється особливостями роботи побутового приладу і так рекомендують робити все фахівці.

У яких випадках і навіщо потрібно ставити воду в мікрохвильову піч?

Найчастіші ламання мікрохвильових печей відбуваються через те, що в них кладуть металеві предмети, а по-друге, що розігрівають малу кількість продукту. Що відбувається, якщо у печі розігрівається мала кількість продуктів? Порушується правильна робота пристрою і впливу мікрохвиль, коли в мікрохвильовці розігрівається менше 100 грамів. Що природним чином призводить до ламань пристрою.

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Фахівці з ремонту рекомендують: якщо ви розігріваєте таку невелику порцію, то поставте в камеру невелику чашечку з водою. Таким чином пристрій працює в правильному режимі, а ви захистите його від ламань і витрат на ремонт або купівлю нової.

А навіщо ставити сіль в стаканчику в мікрохвильову піч?

При користуванні піччю, приготуванні і розігріві їжі, всередині мікрохвильовки залишається запах. Щоб від нього не залишилося й сліду, насипте в маленьку чашку, а краще на тарілочку кілька ложок солі і поставте всередину печі, мінімум на 2 години, а краще на ніч. Сіль повністю вбере в себе всі сторонні запахи, від яких не залишиться і сліду.

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