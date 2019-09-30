Шість міфів про догляд за волоссям, у які ви досі вірите

Не варто вірити тому, що фен шкодить волоссю, а підстригання кінчиків прискорює його ріст. Учені стверджують, що багато популярних правил догляду за волоссям давно застаріли, і тепер їх можна вважати просто міфами, які слід руйнувати.

Отже, у які твердження про догляд за волоссям більше не слід вірити – читайте далі.

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Краще сушити волосся природним шляхом. Багато хто так вважає, але насправді природна сушка хороша тільки для власниць короткого волосся, яке здатне висохнути самостійно за 10-15 хвилин. Якщо волосся довге, то молекули води, проникаючи в нього, знижують концентрацію протеїнів у волосяний структурі. В результаті пасма втрачають щільність і пружність, стають ламкими та тьмяними. Довге волосся слід сушити феном на низьких температурах.

Володаркам довгого волосся слід використовувати фен

Лупа означає – шкіра голови суха. Це не так, лупа навпаки виникає в результаті надмірної активності сальних залоз. Активне використання масел і інших засобів з догляду, що містять жирові компоненти, цілком здатне стати причиною виникнення лупи.

Підстригання кінчиків прискорює ріст волосся. Міф! Ріст волосся не залежить від стрижки: більшою мірою він обумовлений генетикою, частково пов'язаний з поживними речовинами, одержуваними з їжею. Визначальним фактором у цій справі є активність волосяних фолікулів.

Підстригання кінчиків не пришвидшує ріст волосся

Постійні хвіст або пучок ведуть до випадання волосся. Такі зачіски можуть провокувати випадання волосся тільки за умови, що волосся сильно стягується. Якщо пасма фіксуються досить вільно то ані пучки, ані хвости облисіння не викликають.

При митті волосся його потрібно обов'язково сполоснути холодною водою. Вважається, що ополіскування холодною водою "запечатує" волосяні лусочки, і це оздоровлює волосся, робить його еластичнішим і міцнішим. Але в реальності волосся не "відчуває" тепла або холоду, оскільки не складається з живих клітин, здатних реагувати на зміни температури. По суті, вашій шевелюрі абсолютно все одно, якою водою ви її споліскуєте.

Розчісування волосся робить його здоровим. Якщо розчісуватися тільки два рази на день, вранці і перед сном, цього буде цілком достатньо. При частому розчісуванні шкірне сало буде в більшій кількості потрапляти на волосся і, відповідно, забруднювати його. Крім того, надмірне розчісування веде до того, що волосся електризується.

Розчісуванням волосся не слід зловживати

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