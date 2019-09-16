Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Від цих напоїв варто відмовитись людям після 50 років

  • 54
Найгірші напої для здоров'я - фото 1
Найгірші напої для здоров'я

Науковці розповіли, яким напоям не місце у раціоні людей після 50 років. І йдеться зовсім не про алкоголь, адже його вплив на здоров'я не потребує додаткових пояснень.

Медики пояснили, що після 50 років організм людини починає не так легко справлятись зі звичайною трапезою для молоді, така ж справа і з напоями. На перший погляд може здатися, що більшість напоїв є доволі безпечними, але насправді шкодять здоров'ю.

І ще: Науковці з'ясували, як похмілля впливає на розумові здібності

Першим пунктом у списку не найкращих напоїв після 50 років є солодкі газовані напої. Європейські медики наголошують, що саме вони є основною причиною епідемії ожиріння. І це не дивно, адже одна склянка солодкої газованої води містить від 3 до 5 ложок цукру, що вже становить більше норми на день.

Від цих напоїв варто відмовитись людям після 50 років - фото 355283

Не менш шкідливими є будь-які розчинні напої, тому з улюбленою кавою 3 в 1 теж варто прощатись. Це просто пусті калорії, які точно не принесуть користі, а той самий цукор, барвники та ароматизатори можуть зашкодити.

Від цих напоїв варто відмовитись людям після 50 років - фото 355282

Замикає топ-3 найгірший напоїв для дорослих людей доволі звичайний фруктовий сік. Навіть домашній фреш містить стільки цукру, що викликає стрибки глюкози в крові. Тим паче, що на одну склянку потрібно щонайменше 3 фрукти. Таку кількість поспіль навряд чи хтось зможе з'їсти, тому й пити не варто.

Від цих напоїв варто відмовитись людям після 50 років - фото 355281

Відзначимо, що такі рекомендації будуть корисними і для людей молодшого віку, адже жоден з цих напоїв не покращує вашого здоров'я.

Читайте також: Учені розвінчали найпопулярніший міф про пиво

Джерело: newsyou
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
  • 12 вересня, 17:21
  • 854
Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
  • 12 вересня, 20:30
  • 10509
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1755569
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука