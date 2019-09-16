Від цих напоїв варто відмовитись людям після 50 років

Науковці розповіли, яким напоям не місце у раціоні людей після 50 років. І йдеться зовсім не про алкоголь, адже його вплив на здоров'я не потребує додаткових пояснень.

Медики пояснили, що після 50 років організм людини починає не так легко справлятись зі звичайною трапезою для молоді, така ж справа і з напоями. На перший погляд може здатися, що більшість напоїв є доволі безпечними, але насправді шкодять здоров'ю.

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Першим пунктом у списку не найкращих напоїв після 50 років є солодкі газовані напої. Європейські медики наголошують, що саме вони є основною причиною епідемії ожиріння. І це не дивно, адже одна склянка солодкої газованої води містить від 3 до 5 ложок цукру, що вже становить більше норми на день.

Не менш шкідливими є будь-які розчинні напої, тому з улюбленою кавою 3 в 1 теж варто прощатись. Це просто пусті калорії, які точно не принесуть користі, а той самий цукор, барвники та ароматизатори можуть зашкодити.

Замикає топ-3 найгірший напоїв для дорослих людей доволі звичайний фруктовий сік. Навіть домашній фреш містить стільки цукру, що викликає стрибки глюкози в крові. Тим паче, що на одну склянку потрібно щонайменше 3 фрукти. Таку кількість поспіль навряд чи хтось зможе з'їсти, тому й пити не варто.

Відзначимо, що такі рекомендації будуть корисними і для людей молодшого віку, адже жоден з цих напоїв не покращує вашого здоров'я.

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