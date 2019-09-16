Науковці з'ясували, як похмілля впливає на розумові здібності

Співробітники Австралійського технологічного університету підтвердили, що похмілля знижує функції мозку і погіршує пам'ять. Дослідження проводилося в центральному розважальному районі Брісбена і включало інтерв'ю з відвідувачами барів.

У дослідженні брали участь понад 100 добровольців. На ранок після вечірки вони проходили онлайн-опитування когнітивного тесту. Дослідження показало, що ті, хто мав вищу концентрацію алкоголю в повітрі, що видихається, повідомляли про погіршення симптомів похмілля і проходили тест повільніше, ніж більш тверезі.

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"Не дивно, що чим більше алкоголю споживається, тим гірше похмілля і ураження мозку", – говорить доктор наук, Сара Бенсон. Проте, доктор Бенсон додає, що цей тип досліджень важливий, щоб люди розуміли свої обмеження під час похмілля.

"Важливо дізнатися більше про причини і наслідки похмілля, тому що похмілля не тільки дуже часто зустрічається, але і потенційно має величезний негативний вплив на повсякденну діяльність. Наприклад, наше дослідження доводить, що похмілля знижує здатність займатися складною поведінкою, і, таким чином, похмілля погіршує здатність керувати автомобілем, працювати, вчитися або виконувати інші дії", – додала науковець.

Дослідницька група продовжує вивчати вплив похмілля на функцію мозку, шукаючи більш ефективні способи взаємодії з ширшим колом учасників.

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