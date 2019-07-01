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Від чого залежить привабливість чоловіка: відповідь жінок

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Жінки звертають увагу на чоловічі носи - фото 1
Жінки звертають увагу на чоловічі носи

Ні для кого не є таємницею той факт, що привабливість людини, перш за все, визначається завдяки рисам обличчя, статурі та росту. Причому, у різні епохи еталони краси неодноразово змінювалися. Розповідаємо, яким є привабливий чоловік XXI століття, на думку жінок.

Згідно з опитуванням експертів зі США, чоловіки з аристократичними прямими носами виглядають в очах суспільства, в тому числі і жінок, красивішими та привабливими у порівнянні з володарями вигнутих носів.

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Для проведення опитування організатори запросили 500 респондентів, які переглянули близько десятка фотографій з представниками сильної половини людства з різними формами носів. Більшість опитаних людей – жінки.

Завдання учасників було оцінити по рівню привабливості носи чоловіків, а також їх інтелект і передбачувані показники здоров'я.

Чоловіки з рівними носами вважаються привабливішими - фото 337522

У результаті опитування з'ясувалося, що чоловіки, у яких носогубний кут 97⁰, вважаються найкрасивішими. Крім того, у таких чоловіків кут між лобом і носом становить 130⁰. Таку категорію представників чоловічої статі респонденти вважали розумними та моложавими.

Організатори опитування відзначили, що чоловіки з вигнутими в будь-яку сторону носами здавалися респондентам старшими за свої роки та менш привабливими.

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Джерело: menslife
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