Учені вирахували найкращий вік для шлюбу

Британські науковці визначили, у якому віці найкраще створювати сім'ю, щоб вона була міцною та щасливою. Все дуже просто та зрозуміло!

Учені під керівництвом Ніколаса Вольфінгера організували дослідження щодо ідеального віку для шлюбу. Експерти провели аналіз тисяч опитувань та особистих анкет сімейних пар, вік яких відчутно відрізнявся.

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Результати показали, що найкращий час для того, щоб офіційно створити родину – 28-32 роки. Саме люди, які вийшли заміж чи одружились у цьому віці значно щасливіші у шлюбі та мають найнижчий відсоток розлучень та розривів. А от найнедовготривалішим сімейним життям можуть похизуватись надто юні люди, які взяли шлюб у 18-20 років, а також дорослі у віці близько 40.

Найкращий вік для створення сім'ї

Якщо молодь ще не викликає стільки запитань, то старші і справді дивують. Однак фахівці вважають, що молодь без життєвого досвіду та з юнацьким максималізмом не готова до таких кроків, а от люди 40-річні люди вже з відчаєм ставляться до стосунків, часто перетворюючи партнера у свій останній шанс, тому можуть не помічати його негативних рис. Звісно ж, у кожного шлюб відрізняється, тому інколи і в молоді все складається чудово, але статистика не надто шкодує людей такого віку.

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