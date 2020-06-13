Від чого слід відмовитися, аби досягнути успіху

Шлях до успіху тернистий і геть зовсім не є чимось легким. Але якщо ви вирішили щось кардинально змінити у своєму житті та досягнути вершин у тій сфері, якою займаєтесь – доведеться чимось пожертвувати. Розповідаємо, від чого успішні люди рекомендують відмовитися у першу чергу.

До вашої уваги 13 речей, від яких потрібно відмовитися, аби досягнути успіху у майбутньому.

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1. Нездоровий спосіб життя

Це перший і найважливіший пункт, без якого нічого не вийде. Якщо ви хочете чогось досягнути, потрібно дбати про своє здоров'я, інакше через десяток-другий років ви будете витрачати більше часу на прийоми у лікарів і лікування, а не на шлях до мрії і насолоду життям. Щонайменше, почніть збалансовано харчуватися і додайте фізичну активність до своїх буднів.

Займіться своїм здоров'ям

2. Фокус на короткострокових цілях

Успішні люди націлені на довгостроковий успіх. Замість того щоб підтягувати тіло до літа, ходіть у тренажерний зал протягом цілого року. Накопичуйте корисні звички заради значущих переваг у житті, а не швидкоплинних досягнень.

3. Скромні мрії

Люди навколо вас можуть бути не впевнені у своїх силах і через це висміювати будь-які сміливі цілі інших. Але це не привід бути надзвичайно скромним. Мрійте грандіозно і вірте у свої можливості. Так ви будете постійно налаштовані на успіх і надихнете інших на активні дії.

Позбудьтесь скромних мрій

4. Виправдання

Ви самі несете відповідальність за своє життя. Немає значення, звідки ви, які у вас сильні і слабкі сторони. Ви відповідальні за більшу частину ситуацій, які відбуваються з вами. Виправдання тільки гальмують ваш розвиток і заважають досягати успіху. Це ваше життя, і тільки ви зможете зробити його таким, яким вам хочеться.

5. Будьте готові до змін

Багато хто впевнений, що наявних у них навичок і знань достатньо, щоб легко домогтися успіху. Найчастіше це не так. Якщо ви хочете чогось досягти, потрібно бути готовими, що доведеться отримати нові вміння та вивчити незнайомі науки. Потрібно ставитися до цього спокійно і бути гнучким. Важливо розуміти, що ви змінюєтеся кожен день.

Успішні люди готові до змін

6. Віра у раптовий успіх

Звичайно, у світі бувають випадки, коли люди стають багатими і знаменитими за ніч. Але подібний шанс – один на мільйон, і сподіватися на нього нерозумно. Більшість успішних людей ставали такими завдяки старанній роботі і щоденному розвитку. Через деякий час такі невеликі поліпшення складаються у значимі результати – на цьому вам і потрібно фокусуватися.

7. Перфекціонізм

Ніщо ніколи не буде ідеальним, як би нам цього не хотілося. Тому перфекціонізм не має сенсу. Не чекайте ідеальних умов, щоб взятися за справу. І кожен раз оцінюйте вкладення ресурсів стосовно результату. Якщо бездоганне виконання завдання не принесе грошей, зв'язків або особистого і професійного зростання, то витрачати на нього час нерозумно.

Відмовтесь від перфекціоналізму

8. Багатозадачність

Якщо ви розпорошуєтесь на кілька справ одночасно, жодна з них не буде виконана якісно. Багатозадачність знижує продуктивність на 40% – це науковий факт. Тому концентруйтеся на одному занятті в кожен момент часу, чи то мовиться про нараду, тренування або робочий процес.

9. Бажання все контролювати

Щось ви можете контролювати, а щось – ні. Дуже важливо чітко розуміти, до якої категорії належить кожна ситуація. Не думайте про те, що вам не під силу, і фокусуйтеся на тих завданнях, які можете вирішити. Якщо вам щось не подобається, змініть це. Якщо це неможливо, поміняйте своє ставлення до проблеми.

Тримати геть усе під контролем – безглуздо

10. Марні активності

Чим старшими ми стаємо, тим більше у нас справ. Друзі кличуть на зустріч, компанія влаштовує корпоратив, знайомі просять проконсультувати з робочих питань, а батьки питають, коли ви їх відвідаєте. Успішні люди справляються з цим потоком, твердо відмовляючись від усього, що не принесе їм користі. Це не означає, що вони зовсім не бачаться з друзями і близькими. Так вони проводять час, коли їм дійсно потрібно відпочити.

11. Зайві люди

Якою б самодостатньою і сформованою особистістю ви не були, люди, що перебувають навколо вас, все одно впливають на вашу свідомість. Якщо ви проводите час з людьми, які ні до чого не прагнуть, ваш ентузіазм падає. Якщо спілкуєтеся з тими, хто постійно розвивається, то ваше бажання домагатися більшого посилюється. Подумайте, хто у вашому оточенні тягне вас вниз, і по можливості припиніть з нею спілкуватися.

Відсійте зайвих людей з оточення

12. Жага схвалення

Люди абсолютно різні, як і їхні смаки. Ви ніколи не зможете подобатися всім без винятку, тому не звертайте уваги на те, що інші думають про вас. Бажати схвалення природно, але воно ніяк не допоможе вам розвиватися і досягати успіху. Пам'ятайте: якщо вас хтось недолюблює, отже, ви робите щось значуще.

13. Соцмережі і телебачення

Рідкісна сучасна людина обходиться без бездумного перегляду телевізора або стрічок соцмереж. Але якщо ви хочете стати успішними, вам доведеться відмовитися від цієї марної трати часу. Якщо ваша робота не пов'язана з телебаченням, забудьте про його існування. А соцмережами користуйтеся тільки для отримання корисної інформації та встановлення зв'язків. У вас відразу звільниться купа часу.

Починайте з маленького і ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Не забувайте про те, що успіх любить наполегливих.

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