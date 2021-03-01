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Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг: відео

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Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг: відео - фото 1

Від Антарктиди відколовся гігантський шмат льоду площею 1270 кв. км. Ще десять років тому на льодовику Брант почали з'являтися великі тріщини, а тепер від нього відколовся величезний айсберг.

Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де розташована британська дослідницька станція Halley. Товщина льодовика становить 150 метрів.

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Понад 10 років тому на ньому стали з'являтися великі тріщини. У січні одна з найбільших стала активно рости, в результаті 26 лютого від крижини відколовся айсберг площею 1270 квадратних кілометрів. За прогнозами вчених, він може віддалитися від континенту або сісти на мілину і залишитися поруч з льодовиком.

Небезпеки для станції поки немає. У 2016 році її перенесли в глиб континенту, щоб в разі відколу айсберга її не віднесло разом з ним. Група з 12 співробітників покинула станцію в середині лютого, коли настала антарктична зима.

Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг: відео - фото 449621

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Джерело: livescience
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