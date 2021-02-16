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В Антарктиді "зацвів" сніг і став рожевим: фото

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В Антарктиді "зацвів" сніг і став рожевим: фото - фото 1

В Антарктиді в районі української станції Академік Вернадський "зацвів" сніг – він став рожевим і зеленим. Фотографії незвичайного явища опублікував Національний антарктичний науковий центр.

"Таке забарвлення з'являється в результаті розвитку в снігу мікроскопічних водоростей. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом усієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати", – йдеться в повідомленні.

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Науковці пояснили, що зелений колір снігу додає пігмент хлорофіл, а червоний – каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікроводоростей.

"Цвітіння" снігу сприяє зміні клімату. Через незвичайне забарвлення сніг менше відбиває сонячне світло і швидше тане. В результаті в ньому розвивається більше яскравих водоростей, від чого танення ще більше прискорюється.

В Антарктиді 'зацвів' сніг і став рожевим: фото - фото 447911

В Антарктиді 'зацвів' сніг і став рожевим: фото - фото 447912

В Антарктиді 'зацвів' сніг і став рожевим: фото - фото 447913

В Антарктиді 'зацвів' сніг і став рожевим: фото - фото 447914

В Антарктиді 'зацвів' сніг і став рожевим: фото - фото 447915

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Джерело: facebook
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