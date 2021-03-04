Від антарктичного льодовика відколовся айсберг розміром з Рим: відео

Айсберг площею 1270 квадратних кілометрів відколовся від шельфового льодовика Бранта в Західній Антарктиді, повідомляє Британська антарктична служба. За площею його можна порівняти з Римом.

На шельфовому льодовику Бранта в морі Ведделла в Антарктиді є дослідницька станція Халлі Британської антарктичної служби. В останні роки британські гляціологи спостерігали, як на льодовику розростаються тріщини.

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У листопаді 2020 року стрімко почав розростатися один з найбільших на льодовику розломів, і стало зрозуміло, що айсберг ось-ось відпаде. Протягом січня тріщина щодоби збільшувалася приблизно на кілометр. Айсберг товщиною 150 метрів і площею 1270 квадратних кілометрів відколовся від льодовика в кінці лютого.

Ця подія не завадить роботі станції, яку ще у 2016 році через розростання тріщин перенесли в більш безпечне місце. До моменту нинішнього розколу дослідники вже покинули станцію, оскільки в Антарктиді почалася зима і температура опустилася нижче -50 градусів за Цельсієм.

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