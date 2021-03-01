Вчені визначили, як шимпанзе об'єднуються проти спільного ворога: цікавий експеримент

Вчені з Кіотського університету (Японія) експериментально довели, що шимпанзе, як і люди, стають більш згуртованими, зіткнувшись з небезпекою.

Дослідники включали шимпанзе записи криків незнайомих особин, а також воронів.

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Почувши "голос ворога", примати демонстрували підвищену пильність і ознаки стресу. Однак ця напруженість не ставала причиною чвар в групі. Навпаки, перед спільною загрозою шимпанзе починали проявляти менше агресії стосовно один одного. Чому так відбувалося?

Щоб спровокувати конкуренцію серед приматів, вчені давали їм їжу. У тих групах, яким при цьому включали "голос ворога", шимпанзе рідше билися з родичами в порівнянні з контрольною групою. Автори дослідження вважають, що це доводить, що у шимпанзе, як і у людей, зовнішня конкуренція між групами сприяє згуртованості всередині колективу.

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