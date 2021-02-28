На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Космічний зонд зробив незвичайне фото Венери
-
- 1
Під час чергового польоту навколо Венери зонд Parker Solar Probe зробив кілька фотографій земної "сестри". Як виявилося, камера корабля здатна бачити крізь хмари, що відкриває нові можливості для вивчення Сонячної системи. Дивіться, незвичайне фото Венери, зроблене за допомогою зонду.
Головне завдання Parker Solar Probe полягає у вивченні Сонця, що змушує зонд обертатися навколо Венери з метою збільшення своєї швидкості завдяки гравітації планети. У липні 2020 року зонд, який укотре пролітав повз Венеру, зробив знімок, який розбурхав астрономів.
Це цікаво: Perseverance зробив нову величезну панораму з Марса: фото на 360 градусів
Зображення було отримано за допомогою бортового ширококутного тепловізора, відомого як WISPR. На світлині зображена темна сторона Венери, яка перебуває від зонда на відстані 12 380 кілометрів. Оскільки Parker призначався для отримання фотографій сонячного вітру, ніхто не очікував, що його система візуалізації здатна зафіксувати теплове випромінювання поверхні планети.
Венеру вдалося зняти за допомогою зонду Parker Solar Probe
На зображенні можна побачити світлу частину на краю Венери. Як пояснюють дослідники, насправді там відбувається випромінювання світла атомами кисню, але на фотографії пляма схожа на тінь, оскільки там на 30 градусів холодніше, ніж на іншій частині планети. На думку астрономів, якщо камера зможе бачити хвилі у ближньому інфрачервоному діапазоні, то це дозволить вивчити пил навколо Сонця і всередині Сонячної системи.
Чергову партію світлин отримали 20 лютого 2021 року, але опрацювати їх вийде не раніше квітня.
Читайте також: NASA заховало секретне повідомлення в парашуті Perseverance
-
15:22Космічний зонд зробив незвичайне фото Венери
-
14:51Тест: оберіть арку і дізнайтесь про свій життєвий шлях
-
14:22Як водії ставляться до безпілотних автомобілів: цікаве дослідження
-
13:539 незвичайних вправ для розвитку креативності
-
13:25Зваблива фея: тренерка Ана Чері приміряла прозору сукню (18+)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:53Чому не варто захоплюватись прибиранням на кухні: фото
-
12:20Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого
-
11:51Коли собака зламався: кумедне відео підкорює мережу
-
11:25Сексуальна Кім Кардашян показала голе фото (18+)
-
10:50Як боротися з нудьгою: легкі поради для кожного
-
10:24Чому не варто щодня їсти хліб
-
09:52Погода в Україні 28 лютого: прогноз на останній день зими
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:48Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео
-
08:17Щось пішло не так: якість звуку Samsung Galaxy S21 Ultra така ж як в iPhone SE 2020
- 27 лютого
-
21:48Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування
-
21:18Ентузіаст побудував літачок з кулером від процесора: відео
-
20:4328 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:18Hyundai Ioniq 5 побив рекорд: кількість попередніх замовлень зашкалює
-
19:49Актор серіалу Пацани показав, як знімали бійку з невидимим супергероєм: відео
-
19:19Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 4 випуск кулінарного шоу
-
18:31Ентузіасти розібрали смартфон Redmi K40: наскільки легко буде його ремонтувати
-
14:51Тест: оберіть арку і дізнайтесь про свій життєвий шлях
-
12:20Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого
-
08:48Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео
- 27 лютого
-
21:48Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування
-
19:19Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
10:504G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого
-
08:32Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно
- 26 лютого
-
21:49Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб схуднути: пояснення вчених
-
19:215 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос
-
16:20Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів
-
14:16Чому не варто відправляти співрозмовнику сумні смайлики: цікаве дослідження
-
11:19Цитати Любомира Гузара: вислови кардинала про життя, віру та Україну
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого
-
07:12Що потрібно робити тим, хто хоче знизити рівень холестерину: 5 правил
- 25 лютого
-
21:48Чому учені рекомендують займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень
-
19:09Названо смартфони, які найбільше купували у 2020 році
-
16:21Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+
-
14:16В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі
-
11:18ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у творчості Лесі Українки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого
-
08:00Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси