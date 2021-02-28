Космічний зонд зробив незвичайне фото Венери

Під час чергового польоту навколо Венери зонд Parker Solar Probe зробив кілька фотографій земної "сестри". Як виявилося, камера корабля здатна бачити крізь хмари, що відкриває нові можливості для вивчення Сонячної системи. Дивіться, незвичайне фото Венери, зроблене за допомогою зонду.

Головне завдання Parker Solar Probe полягає у вивченні Сонця, що змушує зонд обертатися навколо Венери з метою збільшення своєї швидкості завдяки гравітації планети. У липні 2020 року зонд, який укотре пролітав повз Венеру, зробив знімок, який розбурхав астрономів.

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Зображення було отримано за допомогою бортового ширококутного тепловізора, відомого як WISPR. На світлині зображена ​​темна сторона Венери, яка перебуває від зонда на відстані 12 380 кілометрів. Оскільки Parker призначався для отримання фотографій сонячного вітру, ніхто не очікував, що його система візуалізації здатна зафіксувати теплове випромінювання поверхні планети.



Венеру вдалося зняти за допомогою зонду Parker Solar Probe

На зображенні можна побачити світлу частину на краю Венери. Як пояснюють дослідники, насправді там відбувається випромінювання світла атомами кисню, але на фотографії пляма схожа на тінь, оскільки там на 30 градусів холодніше, ніж на іншій частині планети. На думку астрономів, якщо камера зможе бачити хвилі у ближньому інфрачервоному діапазоні, то це дозволить вивчити пил навколо Сонця і всередині Сонячної системи.

Чергову партію світлин отримали 20 лютого 2021 року, але опрацювати їх вийде не раніше квітня.

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