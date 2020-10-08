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Гороскоп на 9 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють надати вам всі можливості для того, щоб ефективно і плідно попрацювати і підбити проміжні підсумки. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овен може знайти купу застосувань своїм різноманітним талантам. Справи в цей день будуть вдаватися йому значно легше ніж зазвичай, а знайдені рішення відрізнятися дотепністю, простотою і ефективністю. А от в спілкуванні з оточуючими Овну не завадить стежити за своїм язиком.
Телець
Сьогодні Тельцю варто як слід зайнятися своєю бухгалтерією, і це стосується не стільки до роботи, скільки власного гаманця. Телець зможе остаточно переконатися в тому, що гроші люблять рахунок. Розумний розподіл коштів дозволить йому викроїти гроші на бажані покупки і разом з тим уникнути зовсім непотрібних витрат.
Близнюки
Для Близнюків актуально пам'ятати, що зі словами потрібно бути обережнішими. Невгамовне прагнення до прямоти, яке охоплюватиме Близнюків в цей день, можливо, і гідне поваги, але можливо, вам все-таки не варто різати в очі оточуючим правду-матку?
Рак
Життя чекатиме від Рака рішучості і чіткості, а от сам Рак цих якостей в собі як раз відчувати і не буде. Необхідність приймати в цей день будь-які рішення буде дратувати і пригнічувати Рака. З цієї причини сьогодні краще не будувати ніяких серйозних планів.
Лев
Сьогодні Лев може серйозно захопитися якимись фантастичними ідеями та планами. Дещо з цих задумів, можливо, виявиться цікавим. Але в цілому Леву сьогодні дуже не завадить бути трішки реалістичнішим. Не захоплюйтеся фантазіями, а тим більше складними схемами. Виберіть що-небудь простіше, і буде вам щастя!
Діва
Сьогодні Діві не завадить розгребти завали в особистих справах. Вам слід все гарненько обміркувати, без жалю відкинувши те, в чому не видно перспектив. І навпаки, поставити на перший план ті проєкти, де шанси домогтися успіху максимальні. Цим справам Діві і варто присвятити день.
Терези
У Терезів є непогана можливість реалізувати якусь зі своїх екстравагантних ідей. Ну, а якщо таких задумів у Терезів немає, саме час їх отримати з тим, щоб спробувати швиденько втілити в життя. Не факт, звичайно, що все пройде ідеально гладко, але шансів на успіх в таких справах сьогодні багацько.
Скорпіон
Якщо сьогодні з самого ранку з вух Скорпіона почне йти пара, не лякайтеся, це від надлишку енергії. Активність Скорпіона в цей день буде така висока, що він зможе якщо і не перевернути гори, то хоча б не залишати недороблених справ. Сьогодні у Скорпіонів прокинеться ще одна недаремна якість: рішучість в думках і вчинках.
Стрілець
Сьогодні обставини будуть раз по раз підганяти і квапити Стрільця. Весь день обіцяє пройти в різноманітних клопотах і турботах. Втім, здебільшого клопоти обіцяють бути позитивними, і зусилля Стрільця не пропадуть даремно.
Козеріг
Ніщо сьогодні не буде виходити у Козерога краще, ніж питання, пов'язані з організацією і плануванням. Плани, складені в цей день, будуть відрізнятися простотою і ефективністю. Сьогодні жодна деталь не вислизне від уваги Козерога! Єдине, чого йому слід уникати, так це зайвої прискіпливості.
Водолій
Сьогодні Водолій буде страждати не стільки від нестачі дипломатичності, скільки від повної її відсутності. У його судженнях раз у раз буде прослизати нещадна різкість. І неважливо, що критична думка Водолія буде обґрунтована, а слова переконливі. Про самолюбство оточуючих забувати все-таки теж не варто.
Риби
Найкраще сьогодні Рибам взятися за давно назрілі домашні справи, які відкладалися до кращих часів. Вважайте, що ці кращі часи вже настали! Зорі гороскопу сьогодні схиляють Риб діяти швидко, чітко і ефективно. Можна, наприклад, нарешті взятися за нескінченний ремонт.
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