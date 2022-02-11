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Вічні скиглії: ці знаки Зодіаку постійно всім незадоволені

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Кадр з серіалу Друзі - фото 1
Кадр з серіалу Друзі

У всіх нас бувають похмурі дні, однак є такі люди, які бачать сірість у всьому! Астрологи переконані, що таких людей можна визначити за знаком Зодіаку.

Саме представники цих знаків Зодіаку, на думку астрологів, найчастіше ниють та скаржаться на долю, пише yourtango.

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Рак. Рак намагається бути дуже добрим і дружнім, незалежно від того, що він робить у житті, але в нього це не завжди виходить. Фактично, коли він почувається особливо похмуро, це позначається і на всіх оточуючих, а це для них доволі нудно і неприємно.

Скорпіон. Найбільш незадоволений знак – це Скорпіон. Він вважає, що весь той час та зусилля, які він вкладає у свої стосунки, роботу та сім'ю, мають працювати лише на його користь. Але так буває далеко не завжди, оскільки плани можуть змінюватися, а обставини – стати певною мірою менш сприятливими. Коли хоч щось починає йти не за планом Скорпіона, він стає агресивним та похмурим.

Водолій. Волелюбний, неординарний і активний, але холодний, замкнутий та недовірливий. Ви любите обурюватися без приводу і скаржитися на несправедливість долі. Це та людина, якій завжди все не так: чай недостатньо гарячий, погода за вікном погана, медицина нерозвинена, та ще й комунальний рахунок прийшов надто великий.

Ці знаки Зодіаку постійно всім незадоволені- фото 496239
Ці знаки Зодіаку постійно всім незадоволені

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