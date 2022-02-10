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Гороскоп на 11 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 11 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У п'ятницю, 11 лютого, гороскоп віщує вам успіх у тих областях, де потрібно діяти рішуче, наполегливо та безапеляційно, а от з точки зору дипломатії він абсолютно провальний. Сьогодні не розраховуйте на дипломатичність – ні свою, ні оточуючих. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 лютого 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні на думку Овна може спасти чимало перспективних ідей! І що цікаво, ідеї народжуватимуться на льоту, але при цьому відрізнятимуться дивовижною чіткістю, начебто були добре обдумані до цього. Не обов'язково негайно втілювати ці плани у життя, але взяти їх на замітку варто.
Телець
Сьогодні на першому місці у Тельця стоятимуть питання фінансової незалежності. Проте просити цього дня збільшення зарплати не варто – це може обернутися розмовою на підвищених тонах або навіть звільненням. Вирішувати проблеми з грошима Тельцю сьогодні краще самотужки.
Близнюки
Сьогодні девізом Близнюків буде: "Самозванців нам не треба, командиром буду я!". Жаль тільки, що переконати оточуючих у справедливості цієї формули буде не так вже й легко. Через це сьогоднішній день може буквально сипати іскрами. Якщо Близнюки не хочуть, щоб з цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, їм краще зайнятися власними справами.
Рак
Сьогодні Рак відчуватиме, що не може вплинути на обставини, а тим більше – змінити їх у потрібний бік. Краще налаштуватися на це заздалегідь, бо інакше весь день Рака загрожує пройти під знаком підвищеної дратівливості та невдоволення.
Лев
Сьогодні головне, що турбуватиме Лева, – це пошуки справедливості. Не обов'язково, що він шукатиме справедливість вселенську. Швидше, Лева хвилюватиме питання справедливого ставлення оточуючих до нього самого. І річ тут навіть не в самолюбстві. Просто захочеться справедливості.
Діва
Сьогодні всі думки і плани Діви відрізнятимуться дивовижною ясністю та чіткістю. Дуже непогано було б присвятити цей день вирішенню будь-яких конкретних питань та проблем – особливо якщо ті давно назріли. От тільки не варто покладатися на чиюсь допомогу.
Терези
Сьогодні Терези будуть чітко знати, чого вони хочуть, віддаючи перевагу найпростішим і природнім шляхам. Така ясність цілей у поєднанні з ясністю планів виглядає, звісно, вражаюче. Однак не завжди прямий шлях виявляється найкоротшим. Якщо Терези хочуть уникнути всіляких перешкод і непорозумінь, їм не завадило б пошукати обхідні шляхи.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіон буде абсолютно не налаштований миритися з будь-яким втручанням у свої справи та плани. Будь-яке заперечення чи спроба натиснути на нього викличе в душі Скорпіона пожежу. Загалом сьогодні Скорпіону протипоказано працювати у команді. Краще присвятіть день справам, де все залежить тільки від вас самих.
Стрілець
Сьогодні Стрілець відчує потяг до однозначності та визначеності. Будь-яка двозначність чи неконкретність викликатиме в нього активне неприйняття. У кожному питанні Стрільцеві захочеться розставити всі крапки над "і". Шкода тільки, що це не завжди можливо.
Козеріг
Сьогодні Козеріг раз у раз ризикує опинятися в центрі різноманітних конфліктів і сварок. Причиною ж цьому буде аж ніяк не агресивність оточуючих (як може здаватися самому Козерогові), а власна прискіпливість. Козерогу сьогодні буде дуже складно зважати на чужу думку.
Водолій
Це день, коли Водолій ризикує вплутатися в конфлікт, який вкрай негативно позначиться на його становищі у суспільстві. Тому сьогодні краще рішуче уникати будь-якого з'ясування стосунків, і тим паче прямих зіткнень та сварок. Ну а підступ цього дня в тому, що оточуючі постійно провокуватимуть Водолія.
Риби
Сьогодні достатньо одного незручного зауваження, щоб з очей Риб почали сипатися іскри. Особливо якщо ці зауваження стосуватимуться способу життя та звичок. Рибам сьогодні легше пережити розгромну критику колег з приводу їхніх професійних якостей, ніж безневинний жарт про їхні стосунки в сім'ї.
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