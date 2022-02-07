Названо найбільших пліткарів серед знаків Зодіаку: хто потрапив у цей список

Мабуть, кожен хоч раз розпускав або ж обговорював чутки. Але є кілька знаків Зодіаку, які "грішать" цим набагато частіше. Дізнайтеся, хто саме вирізняється особливою цікавістю життям оточуючих.

Так, астрологи виділили три знаки Зодіаку, які завжди намагаються дізнатися чиїсь секрети. Перевірте, чи потрапили ви у цей перелік.

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Близнюки

Товариські та цікаві Близнюки знають, як підтримати бесіду та дізнатися потрібну їм інформацію. Представники цього знаку – відмінні маніпулятори та пліткарі, які готові на все заради своїх цілей. Їхній інтерес ніщо не зупинить.

Лев

Леви хочуть, щоб світ обертався навколо них, тому вони схильні до пліток. Однак цим легко можуть зіпсувати стосунки з оточуючими.

Скорпіон

Представникам цього знака подобається дізнаватися про нове, вони активно цікавляться життям інших людей. Отриману інформацію можуть використовувати у своїх цілях та розповсюджувати плітки про тих, кого вважають суперниками.

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