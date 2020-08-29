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Вічне протистояння: Мессі і Роналду можуть стати одноклубниками

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Мессі і Роналду - фото 1
Мессі і Роналду / gettyimages

За інформацією L'Equipe, батько лідера Барселони Хорхе Мессі мав розмову не тільки зі спортивним директором ПСЖ Леонардо, але і з представниками Ювентуса.

Туринці висловили зацікавленість в послугах шестиразового володаря Золотого м'яча, але поки це більше схоже на розвідку. Батько Ліонеля відповів італійцям ввічливо, але невизначено. Відомо, що пріоритетом для Мессі залишається Манчестер Сіті.

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Нагадаємо, 33-річний аргентинець раніше надіслав документ в офіс Барси, наполягаючи на відхід вже цього літа. Рішення Мессі викликало переполох в клубі, спровокувавши термінове скликання Ради директорів і, за чутками, швидку відставку президента Хосепа Бартомеу.

В Ювентусі ж раніше призначили Андреа Пірло на пост тренера і оголосили про кадрову чистку. Клуб уже покинув Блез Матюйді, на черзі Самі Хедіра і Гонсало Ігуаїн.

Пірло і Роналду - фото 422651
Пірло і Роналду

Це цікаво: Чутки про втечу з Барселони розлютили Мессі: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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