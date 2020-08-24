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Чутки про втечу з Барселони розлютили Мессі: фото

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Мессі - фото 1
Мессі / fakty

Капітан іспанського клубу Барселона Ліонель Мессі зустрівся з новим головним тренером Рональдом Куманом. Каталонська радіостанція RAC1, після цієї зустрічі повідомила, що нібито Мессі дав зрозуміти Куману, що схиляється до відходу з команди.

Аргентинське видання Clarín пише, що Мессі був злий через витік інформації.

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Футболіст злився не через сказані слова, а тому, що інформація з'явилася в RAC1, станції Godó Group, яка відкрито виступає на користь керівної партії Барселони. Мессі, таким чином, виставили перед сосьос і вболівальниками так, ніби він хоче покинути клуб у найвідповідальніший момент, на фоні поразки 2:8 від Баварії в Лізі чемпіонів.

Чутки про втечу з Барселони розлютили Мессі: фото - фото 421702

Варто також нагадати, що новим головним тренером Барселони став Рональд Куман. Контракт нідерландця розрахований до 30 червня 2022 року.

Чутки про втечу з Барселони розлютили Мессі: фото - фото 421700

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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