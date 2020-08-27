Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо

Сергій Притула відомий не тільки як шоумен, волонтер та кандидат у мери Києва, а ще й як палкий шанувальник футболу. Крім збірної України, він також підтримує Динамо, тому не оминув увагою скандал навколо нового тренера киян Мірчі Луческу.

За словами Сергія Притули, він не у захваті від теперішньої гри Динамо, адже вона дуже нестабільна. "Це якісь спалахи... Найстрашніше, що відбулось за останні 6-7 років, це те, що київський клуб перестали боятись не лише в Європі, а й на внутрішній арені... Зараз виходить Колос (Ковалівка) і напихує легендарному київському Динамо", – зазначає Сергій.

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Не схвалює зірковий вболівальник і вибір нового наставника для київської команди.

Однозначно, що Луческу біля керма Динамо Київ – це адський ад і тотальна неповага. Але на що ми можемо вплинути? Можемо тільки морально капати на мізки дядям, яким це до одного місця. Це їхній клуб, вони собі так вирішили. Що думають фанати, прихильники, легендарні динамівці, їм якось плювати, – обурився він.

Водночас він наголосив, що йому не зовсім цікаві перспективи Динамо під керівництвом Луческу, навіть якщо клуб досягатиме хороших результатів.

Справа в ньому, як у людині, якій що Україна, що Росія – глибоко начхати. Ця худоба тікала з Донецька, який захопили русскі, щоб в Києві відсидіти дупцю і звалити в Росію на заробітки. А потім він буде ходити по місту і розказувати мені, що ми з росіянами – одна країна? Пішов в сраку. Вибачте, я трохи негарно кажу, але поваги до нього – нуль, огиди – достатньо, – сказав Притула.

Як поділився телеведучий, при цьому він абсолютно нейтрально ставиться до Шахтаря.

Дивіться інтерв'ю Сергія Притули про футбол для SportArenaTV:

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