Віце-президент OPPO розкритикував рейтинг мобільних камер DxOMark

При анонсі нових смартфонів виробники все частіше посилаються на огляди мобільних камер популярного порталу DxOMark, але тільки не OPPO. Жоден з апаратів китайського бренду не брав участі у тестах цього ресурсу, адже виробник не надавав свої пристрої на огляд.

Віце-президент OPPO Брайан Шен пояснив таке рішення. У листуванні з користувачами соціальної мережі Weibo він поставив під сумнів значущість тестів DxOMark.

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Він сказав, що нема потреби встановлювати певний стандарт, коли мова йде про камери у смартфонах. Також Шен запитав у фанатів, чи правильно налаштовувати кожну камеру під один конкретний стандарт.

Вам дійсно потрібен DxO? Всі камери повинні бути налаштовані на один і той же стандарт? Я маю на увазі, що можливо і є необхідність у рейтингових агентствах, але чи потрібно, щоб щось настільки суб'єктивне, як фотографія, відповідало одному стандарту? Чи правильно прикрашати всіх одним стилем? – написав віце-президент OPPO.

Частково Брайан Шен правий: не можна судити про якість камери смартфона тільки за оцінкою, але на цей випадок в оглядах DxOMark завжди є розгорнутий підсумок по кожному параметру зйомки кожного тестованого пристрою.

А ви довіряєте усіляким рейтингам?

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