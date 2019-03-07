Представлено флагманський смартфон Honor Magic 2 3D

Компанія Huawei представила відразу два нові смартфони – Honor Magic 2 3D і Huawei P Smart + 2019. Перший – покращена версія Honor Magic 2, який показали торік. Пристрій отримав низку доповнень, а також нововведень.

Головна відмінність Magic 2 3D від оригінальної моделі також відображена в назві – це 3D-фотомодуль замість 2-мегапіксельної в потрійній фронтальній камері, який забезпечить ширші можливості для тривимірного сканування і підвищить точність визначення відстані до предметів незалежно від умов освітлення. Все вказує на те, що цей 3D-фотомодуль є нічим іншим, як часопролітним модулем ToF (Time of Flight), хоча прямо про це Huawei не говорить.

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Також новинка отримала теплову трубку з графену для максимально ефективного охолодження. В іншому ніяких відмінностей від оригінальної моделі немає: екран Magic Slide діагоналлю 6,39 дюйма і роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, що займає майже 100% передньої панелі, SoC Kirin 980, 8 ГБ оперативної і 512 ГБ флеш-пам'яті, потрійна основна камера з сенсорами 16, 24 і 24 Мп, а також акумулятор на 3500 мАг зі швидкою 40-ватною зарядкою SuperCharge (50% за 15 хвилин і 85% – за півгодини).

Смартфон Honor Magic 2 3D оцінили в $ 865.

Що ж стосується Huawei P Smart + 2019 – це покращена версія доступного камерофона P Smart 2019, що вийшов у самому кінці минулого року. Головною відмінністю нового Huawei P Smart + 2019 є потрійна основна камера. Основний фотомодуль на 24 Мп, допоміжні – надширококутний на 16 Мп і сенсор аналізу глибини на 2 Мп.

Нагадаємо, модель Huawei P Smart 2019 оснащується здвоєним основною камерою з сенсорами 13 і 2 Мп. Основна камера підтримує спеціальний нічний режим зйомки і може записувати уповільнене відео при 480 к/с. Фронтальна камера, поміщена в краплеподібний виріз у верхній частині екрану, характеризується роздільною здатністю 8 Мп.

Оснащення Huawei P Smart + 2019 включає SoC Kirin 710, екраном діагоналлю 6,21 дюйма з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, 3 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті і акумулятор місткістю 3400 мАг. На смартфон встановлена ​​ОС Android 9.0 з надбудовою EMUI 9.0. Габарити і маса смартфона – 155,2 х 73,4 х 7,95 мм і 160 грамів. Кольорів на вибір два: чорний і синій.

У Китаї P Smart + 2019 буде продаватися під ім'ям Enjoy 9S, причому буде версія з 128 ГБ флеш-пам'яті. Рекомендована вартість Huawei P Smart + 2019 для європейського ринку – € 280. Нагадаємо, Huawei P Smart 2019 на старті коштував € 250, але потім подешевшав до € 220.

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