Ключові технічні характеристики Redmi 7 розкриті до презентації

Дата презентації смартфона Redmi 7 ще не озвучена, проте на YouTube вже з'явився короткий огляд майбутньої новинки. В'єтнамський блогер опублікував відеоролик, у якому не тільки порівняв неанонсований гаджет з уже представленими раніше Redmi Note 7, а й розкрив його головні характеристики.

Торішні Redmi 6 і 6A були побудовані на базі чипсетів від MediaTek, "серцем" ж Redmi 7 став 14-нм процесор Snapdragon 625 з тактовою частотою 2,0 ГГц і графічним процесором Adreno 506. Об'єм оперативної пам'яті смартфона становить 3 ГБ, вбудованого накопичувача – 64 ГБ.

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Діагональ IPS-дисплея пристрою з роздільною здатністю HD+ (1520x720 пікселів) становить 6,26 дюйма. Бічні рамки і "підборіддя" пристрою у порівнянні з Redmi Note 7 стали трохи ширшими. На задній кришці розмістилися подвійна камера (12 + 8 Мп) і сканер відбитків пальців. Заявлена ​​місткість акумулятора – 3900 мАг.

Згідно з базою даних китайського регулятора TENAA, в продаж Redmi 7 надійде в восьми кольорах корпусу: чорному, червоному, синьому, рожевому, білому, зеленому, фіолетовому та сірому. Дата анонсу не оголошена, але презентація імовірно повинна відбутися вже в найближчі дні.

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