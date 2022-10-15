Ляпи в "Єдиних новинах": провальні моменти з телемарафону підкорюють TikTok – 18+

Інформаційний телемарафон "Єдині новини" триває з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, тож за ці майже 8 місяців не обійшлось і без курйозних ситуацій в ефірі.

З 24 лютого в Україні запустили інформаційний телемарафон "Єдині новини", щоб інформувати українців про ситуацію в країні під час повномасштабної війни. Зважаючи на прямий ефір, з журналістами траплялись різноманітні епічні ситуації, які неабияк розсмішили мережу. Тож не дивно, що у TikTok з'явилась добірка з провальними моментами телемарафону, яка стрімко набирає популярність.

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За короткий час ролик з курйозними моментами "Єдиних новин" зібрав понад 3,7 мільйона переглядів та більше як 400 тисяч вподобайок. Ведучі, які не знали, що ефір вже запущений, кумедні фрази та просто незручні миті – все це можна побачити у відео.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

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