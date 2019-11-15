Viber чи Telegram: стало відомо, яким месенджером найчастіше користуються українці

Сучасна молодь, діти 90-х та їхні батьки уже активно користуються смартфонами, тож без соціальних мереж важко уявити життя сьогодні. Дізнайтеся. які ж програми для спілкування найчастіше вибирають українці.

Так, найпопулярнішим месенджером, як і рік тому залишається Viber з середньодобовою часткою 87%. Facebook Messenger займає друге місце з часткою 48%.

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На третьому ж місці опинився Telegram, який показує найбільше зростання популярності. За рік месенджер підприємця Павла Дурова потрапив в ТОП-10 найбільш використовуваних додатків з часткою 40%. Так, у вересні 2019 року 40% користувачів смартфонів на Android щодня використовували Telegram.

WhatsApp у вересні 2019 потрапив в ТОП-10 з часткою 31%. Skype поступово втрачає позиції і станом на вересень мав частку у 21%. Крім месенджерів, в рейтинг увійшли кілька додатків. Це Приват24, OLX і AliExpress.

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