Instagram почав приховувати кількість лайків під дописами користувачі з України

Соціальна мережа Instagram почала у тестовому режимі приховувати кількість лайків під постами користувачів по всьому світу. Таке нововведення помітили і юзери з України. Повідомлення про це з'явилося в Twitter.

Відзначається, що користувачі, які беруть участь в тестуванні, більше не зможуть бачити загальну кількість лайків та переглядів відео, якими поділилися власники інших акаунтів. При цьому автор допису як і раніше зможе бачити усі лайки.

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Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

У соцмережі підкреслили, що таким способом планують відвернути користувачів від оцінок: "Ми хочемо, щоб ваші друзі робили акцент на фото і відео, якими ви ділитеся, а не на тому, скільки лайків вони отримують".

Раніше функцію успішно протестували в семи країнах: Австралії, Бразилії, Канаді, Ірландії, Італії, Нової Зеландії і Японії. У зв'язку з цим було прийнято рішення розширити експеримент. Так українські користувачі Instagram почали також заявляти про те. що вони не бачать, скільки людей оцінили фото друзів.

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