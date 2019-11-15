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Instagram почав приховувати кількість лайків під дописами користувачі з України

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Instagram почав приховувати кількість лайків - фото 1
Instagram почав приховувати кількість лайків / itc

Соціальна мережа Instagram почала у тестовому режимі приховувати кількість лайків під постами користувачів по всьому світу. Таке нововведення помітили і юзери з України. Повідомлення про це з'явилося в Twitter.

Відзначається, що користувачі, які беруть участь в тестуванні, більше не зможуть бачити загальну кількість лайків та переглядів відео, якими поділилися власники інших акаунтів. При цьому автор допису як і раніше зможе бачити усі лайки.

І ще: В Instagram з'явилася функція, яка дозволяє записувати відео у форматі TikTok

У соцмережі підкреслили, що таким способом планують відвернути користувачів від оцінок: "Ми хочемо, щоб ваші друзі робили акцент на фото і відео, якими ви ділитеся, а не на тому, скільки лайків вони отримують".

Раніше функцію успішно протестували в семи країнах: Австралії, Бразилії, Канаді, Ірландії, Італії, Нової Зеландії і Японії. У зв'язку з цим було прийнято рішення розширити експеримент. Так українські користувачі Instagram почали також заявляти про те. що вони не бачать, скільки людей оцінили фото друзів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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