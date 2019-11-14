Новий додаток для знайомств, де байдуже на зовнішність

З'явився новий додаток, який дозволяє познайомитись з людиною не через її зовнішність, а завдяки спільним інтересам. Звісно ж, фото профілю, однак побачити його може не кожен!

У мережі створили новий додаток для знайомств і побачень S'more, який працює за принципом Tinder. Щоправда, тут побачити фото потенційного партнера зможе лише той, хто має подібні інтереси і захоплення. Річ у тому, що всі знімки будуть розмитими і нечіткими до того моменту, поки користувач не обере речі зі списку в акаунті, які йому також подобаються.

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Тому оцінити вроду дівчини, яка сподобалась, можна буде лише після того, як ви дізнаєтесь, чи вона захоплюється та займається. До слова, пунктів (піктограм) у кожному акаунт доволі багато, адже тут є і місце навчання чи роботу, знак зодіаку, улюблена музика, колір очей і навіть настрій на цей момент.

"Якщо ви дійсно хочете з кимось познайомитися, ми пропонуємо перестати судити про зовнішність до того часу, поки ви не складете загальне враження про особистість. Ми вважаємо, що краса проявляється у тому, як ви ставитеся до інших", – діляться розробники.

Відзначимо, що зараз S'more має версію тільки для гаджетів з iOS і запуститься до кінця року спершу у США, а тоді в інших країнах, якщо отримає вдосталь популярності. А ви б скористались таким додатком?

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