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ВІП Тернопіль – Весіллє: продовження блокбастеру Синя смужка

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Новий кліп ВІА Кіп'яток вам сподобається - фото 1
Новий кліп ВІА Кіп'яток вам сподобається

Улюблені коміки з "VIP Тернопіль" випустили логічне продовження "Синьої смужки". У рамках авторського проєкту "ВІА Кіп'яток" на світ з'явилося "Весіллє". Це відео однозначно зробить ваш день!

Команда "VIP Тернопіль" вирішила показати продовження епічної історії про синю смужку. Фанати колективу зможуть насолодитися новим хітом "Весіллє", який показує все найкраще, що лише можна побачити на урочистостях нашої країни!

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За задумом режисерів, головна героїня вішає на цвях синю смужку і леопардові лосіни та виходить заміж за Джованні. Все йде добре, поки наприкінці весілля вона не дізнається страшну новину...

ВІП Тернопіль – Весіллє – дивитися кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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