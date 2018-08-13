ВІП Тернопіль – Синя смужка: новий пікантний кліп коміків підірвав мережу

Тернопільські коміки "VIP Тернопіль" випустили новий кліп на власну пісню "Синя смужка" в рамках авторського проекту "ВІА Кіп'яток". Відео гумористів уже очолило тренди YouTube, зацініть і ви!

Популярна команда КВК та Ліги сміху "VIP Тернопіль" нарешті потішила фанів новенькою роботою. Після успіху треку "Випускний" коміки випустили пісню "Синя смужка", яка за кілька днів стала найпопулярнішим відео в українському YouTube.

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Пікантний кліп із неперевершеною Танькою вас розсмішить до сліз, перевірте!

ВІП Тернопіль – Синя смужка – дивитися кліп онлайн:

Текс і слова пісні "Синя смужка"

Ти рішила туфлю собі зав'язати

Я уперше в життю її зблизька побачив

Посміхнулась мені, настрій підняла

І не тільки його шоби ти собі знала

Приспів:

Синя смужка трусів на твоїй поясниці

Жовта чорна чи біла – всьо равно тобі личить

Я за неї заб'ю, я її абажаю

Як без неї я жив – досі не знаю

Смайлик посеред літа, знак богині на спині

Шось печерно-тваринне ожива в середині

Чайка понад штанами, наші рідні Карпати

Бачиш скільки всього про неї можна сказати

Приспів.

Ти у мене не перша і мабуть не остання

І не знати з ким завтра прокинуся зрання

Я забуду твої губи груди і очі

Та забути її я не зможу й не схочу

Приспів.

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