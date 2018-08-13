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ВІП Тернопіль – Синя смужка: новий пікантний кліп коміків підірвав мережу

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Прем'єра ВІА Кіп'яток - Синя смужка - фото 1
Прем'єра ВІА Кіп'яток - Синя смужка

Тернопільські коміки "VIP Тернопіль" випустили новий кліп на власну пісню "Синя смужка" в рамках авторського проекту "ВІА Кіп'яток". Відео гумористів уже очолило тренди YouTube, зацініть і ви!

Популярна команда КВК та Ліги сміху "VIP Тернопіль" нарешті потішила фанів новенькою роботою. Після успіху треку "Випускний" коміки випустили пісню "Синя смужка", яка за кілька днів стала найпопулярнішим відео в українському YouTube.

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Пікантний кліп із неперевершеною Танькою вас розсмішить до сліз, перевірте!

ВІП Тернопіль – Синя смужка – дивитися кліп онлайн:

Текс і слова пісні "Синя смужка"

Ти рішила туфлю собі зав'язати
Я уперше в життю її зблизька побачив
Посміхнулась мені, настрій підняла
І не тільки його шоби ти собі знала

Приспів:

Синя смужка трусів на твоїй поясниці
Жовта чорна чи біла – всьо равно тобі личить
Я за неї заб'ю, я її абажаю
Як без неї я жив – досі не знаю

Смайлик посеред літа, знак богині на спині
Шось печерно-тваринне ожива в середині
Чайка понад штанами, наші рідні Карпати
Бачиш скільки всього про неї можна сказати

Приспів.

Ти у мене не перша і мабуть не остання
І не знати з ким завтра прокинуся зрання
Я забуду твої губи груди і очі
Та забути її я не зможу й не схочу

Приспів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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