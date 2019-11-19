Історія України за 5 хвилин: ТНМК випустив крутий кліп, який мають побачити всі українці!

Гурт Танок на майдані Конґо представив анімаційний кліп на пісню "Історія України за 5 хвилин", у якому репери розповідають нашу історію від Великого вибуху до сучасності. Дивіться круте і пізнавальне відео!

У п'ятихвилинному кліпі ТНМК показують всю історію України – без прикрас і попси. Олег "Фагот" Михайлюта читає реп про події, які пережила наша земля: від трипільської культури і до сьогодення. Формат подачі настільки крутий, що ми певні: якби так викладали історію в школах, всі діти мали б "відмінно" з цього предмета, а дорослі б пам'ятали, що коли "Пушкін ще не вмів говорити, Іван Котляревський вже написав "Енеїду"!

Це цікаво: alyona alyona випустила дивний кліп, який важко додивитись до кінця

Автором тексту став український поет Артем Полежака, а кліп створив Сашко Даниленко, який раніше намалював відео на пісню ТНМК "Гупало Василь". Зацініть нову роботу!

Дивитись онлайн кліп Історія України за 5 Хвилин:

Додамо, що кліп ТНМК вийшов у рамках проєкту "Так працює пам'ять". Він присвячений пам'яті 15-річного українського активіста Данила Дідіка, який загинув 2015 року під час теракту у Харкові. Відео створено за сприяння Міністерства інформаційної політики України.

Фоззі і Фагот

Слухайте також: Музика серіалу Перші ластівки: